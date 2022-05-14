Сколько чашек кофе вы можете выпивать без вреда для здоровья: новые данные

Сколько чашек кофе можно выпивать в день

Кофеин — природный стимулятор, содержащийся в кофе, известный своим мощным воздействием как на разум, так и на тело.

Кофеин является основной причиной, по которой не рекомендуется пить слишком много кофе, но сколько же именно?

Согласно обзору безопасности кофеина, проведенному Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), умеренное потребление кофе обычно определяется от трех до пяти чашек в день.

Хотя это может показаться большим количеством, следует отметить, что это обычно считается безопасным только в том случае, если кофе потребляется как часть здоровой сбалансированной диеты.

"Как и большинство вещей в жизни, кофе находится на кривой нормального распределения. Когда он включен в сбалансированную диету и образ жизни, он приносит много пользы для здоровья, но чрезмерное употребление может привести к ухудшению здоровья и зависимости, как и в случае с красным вином", - рассказал доктор Симон Лаубшер.

По его словам, правильно "сохранить правильный баланс", чтобы безопасно наслаждаться этим напитком.

Как безопасно пить кофе

Безопасным количеством можно считать от трех до пяти чашек кофе в день, но то, как вы его пьете, имеет большое значение для здоровья.

"Я рекомендую своим клиентам выпивать одну чашку хорошего кофе в день, если они выпивают два литра воды", - подчеркнул медик.