Скільки чашок кави ви можете випивати без шкоди для здоров'я: нові дані

Скільки чашок кави можна випивати в день

Кофеїн - природний стимулятор, що міститься в каві, відомий своїм потужним впливом як на розум, так і на тіло.

Кофеїн є основною причиною, по якій не рекомендується пити занадто багато кави, але скільки ж саме?

Згідно з оглядом безпеки кофеїну, проведеним Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), помірне споживання кави зазвичай визначається від трьох до п'яти чашок на день.

Хоча це може здатися великою кількістю, слід зазначити, що це зазвичай вважається безпечним тільки в тому випадку, якщо кава споживається як частина здорової збалансованої дієти.

"Як і більшість речей у житті, кава знаходиться на кривій нормального розподілу. Коли вона включена в збалансовану дієту і спосіб життя, вона приносить багато користі для здоров'я, але надмірне вживання може привести до погіршення здоров'я і залежності, як і у випадку з червоним вином", - розповів доктор Симон Лаубшер.

За його словами, правильно "зберегти правильний баланс", щоб безпечно насолоджуватися цим напоєм.

Як безпечно пити каву

Безпечною кількістю можна вважати від трьох до п'яти чашок кави в день, але те, як ви її п'єте, має велике значення для здоров'я.

"Я рекомендую своїм клієнтам випивати одну чашку хорошої кави в день, якщо вони випивають два літри води", - підкреслив медик.