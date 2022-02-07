Сколько авокадо можно есть в неделю без вреда для здоровья. Ответ вас удивит

Авокадо - это очень полезный и любимый всеми плод. В его мякоти содержатся антиоксиданты, витамины В, C, E, много клетчатки. Но есть каждый день его нельзя.

В чем польза авокадо

В 100 граммах содержится 160-200 килокалорий. Благодаря высокой насыщенности витаминами С и Е, каротиноидами плод рекомендуют включать в меню в качестве антиоксиданта, который улучшает работу органов зрения и мозга.

Большое количество клетчатки поможет в борьбе с "ленивым кишечником" и при профилактике атеросклероза. Содержащийся в авокадо L-карнитин прибавит бодрости и сил.

Почему его нельзя есть каждый день

Все дело в том, что данный фрукт достаточно калориен, и, если вы хотите похудеть - то каждый день его есть нельзя.

"Не стоит выскребать мякоть до самой корки: в авокадо все ядовито, кроме мякоти. И, конечно, он может вызвать аллергию. Из-за своей повышенной калорийности авокадо может легко добавить вам лишних кило. Поэтому относитесь к нему внимательно, ешьте далеко не каждый день", - сообщила Павлова.

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