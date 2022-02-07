Сколько авокадо можно есть в неделю без вреда для здоровья. Ответ вас удивит
Авокадо - это очень полезный и любимый всеми плод. В его мякоти содержатся антиоксиданты, витамины В, C, E, много клетчатки. Но есть каждый день его нельзя.
Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
В чем польза авокадо
В 100 граммах содержится 160-200 килокалорий. Благодаря высокой насыщенности витаминами С и Е, каротиноидами плод рекомендуют включать в меню в качестве антиоксиданта, который улучшает работу органов зрения и мозга.
Большое количество клетчатки поможет в борьбе с "ленивым кишечником" и при профилактике атеросклероза. Содержащийся в авокадо L-карнитин прибавит бодрости и сил.
Почему его нельзя есть каждый день
Все дело в том, что данный фрукт достаточно калориен, и, если вы хотите похудеть - то каждый день его есть нельзя.
"Не стоит выскребать мякоть до самой корки: в авокадо все ядовито, кроме мякоти. И, конечно, он может вызвать аллергию. Из-за своей повышенной калорийности авокадо может легко добавить вам лишних кило. Поэтому относитесь к нему внимательно, ешьте далеко не каждый день", - сообщила Павлова.
Интересные факты об авокадо
- В конце 20 века авокадо был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый питательный фрукт. Тогда американцы съедали в год примерно 2 кг авокадо, а через 10 лет - уже минимум 10 кг.
- Его популярное название – "аллигаторова груша" заменили на более благозвучное ботаническое "авокадо".
- Хотя авокадо растут на деревьях, окончательно спелыми они становятся только после того, как их сорвали с ветки. В ожидании этого дня авокадо может провисеть на ветке до 18 месяцев, и с ним ничего не случится.
- Самый распространенный сорт авокадо называется Хасс. Он назван в честь американского почтальона Рудольфа Хасса, который обнаружил дерево авокадо с очень вкусными плодами у себя во дворе и запатентовал его в 1935 году. Все деревья авокадо сорта Хасс происходят от того самого дерева, и оно до сих пор плодоносит.
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