Скільки авокадо можна їсти на тиждень без шкоди для здоров'я. Відповідь вас здивує
Авокадо - це дуже корисний і улюблений усіма плід. У його м'якоті містяться антиоксиданти, вітаміни В, C, E, багато клітковини. Але їсти кожен день його не можна.
Про це повідомила ендокринолог Зухра Павлова у своєму Telegram-каналі.
У чому користь авокадо
У 100 грамах міститься 160-200 кілокалорій. Завдяки високій насиченості вітамінами С і Е, каротиноїдами плід рекомендують включати в меню в якості антиоксиданту, який покращує роботу органів зору і мозку.
Велика кількість клітковини допоможе в боротьбі з "ледачим кишечником" і при профілактиці атеросклерозу. L-карнітин додасть бадьорості і сил.
Чому його не можна їсти щодня
Вся річ у тому, що даний фрукт досить калорійний, і, якщо ви хочете схуднути - то кожен день його їсти не можна.
"Не варто вишкрібати м'якоть до самої кірки: в авокадо все отруйно, крім м'якоті. І, звичайно, він може викликати алергію. Через свою підвищену калорійність авокадо може легко додати вам зайвих кіло. Тому ставтеся до нього уважно, їжте далеко не кожен день", - повідомила Павлова.
Цікаві факти про авокадо
- В кінці 20 століття авокадо був занесений в книгу рекордів Гіннеса, як найпоживніший фрукт. Тоді американці з'їдали в рік приблизно 2 кг авокадо, а через 10 років - вже мінімум 10 кг.
- Його популярну назву - "алігаторова груша" замінили на більш милозвучну "авокадо".
- Хоча авокадо ростуть на деревах, остаточно стиглими вони стають тільки після того, як їх зірвали з гілки. В очікуванні цього дня авокадо може провисіти на гілці до 18 місяців, і з ним нічого не трапиться.
- Найпоширеніший сорт авокадо називається Хасс. Він названий на честь американського поштаря Рудольфа Хасса, який виявив дерево авокадо з дуже смачними плодами у себе у дворі і запатентував його в 1935 році. Всі дерева авокадо сорту Хасс походять від того самого дерева, і воно досі плодоносить.
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