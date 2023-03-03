Стекло в машине больше не будет запотевать благодаря этим средствам: есть в каждом доме
Проблема, когда запотевает лобовое стекло в машине, может возникнуть в любое время года. Чаще всего она встречается весной из-за повышенной влажности и постоянного перепада температур.
Об этом пишет Sante Plus.
Что сделать, чтобы окна не запотевали
Пена для бритья
Такое средство поможет эффективно оградить окна автомобиля от запотевания. Необходимо нанести пену на чистую ткань или мочалку и распределить по внутренней части лобового стекла.
Все оставьте на 2-3 минуты и удалите остатки. Пена для бритья создаст невидимый защитный слой на стекле, предотвращая накопление влаги. Таким образом, видимость во время движения значительно улучшится.
Картофель
Благодаря крахмалу, который содержится в картофеле, лобовое стекло больше не запотевает.
Возьмите сырую картофелину, разрежьте ее пополам и потрите окно изнутри и снаружи перед тем, как отправляться в путь.
Уксус
Необходимо размешать чуть-чуть уксуса в литре воды. Полученным раствором смочите влажную газету и потрите поверхности лобового стекла.
Почему запотевают окна снаружи
Бывает так, что запотевает лобовое стекло снаружи, а не внутри машины. Это происходит через то, что на улице температура ниже, чем в салоне с работающей печкой.
Поэтому на теплом стекле снаружи из-за разницы температур скапливается влага.
Ранее мы сообщали, какие средства помогут быстро избавиться от неприятного запаха в авто.
Также мы писали о топ-5 ошибках водителей, которые вредят автомобилю.