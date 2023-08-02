Склали новий рейтинг найпопулярніших ВНЗ України. Ось хто став лідером

До закладів вищої освіти цьогоріч подали заяви понад 1 млн 140 тис. вступників. Майже 700 тис. із них на основі освіти 11 класів. За кількістю поданих заяв у кожен заклад, освітяни склали рейтинг найпопулярніших університетів України.
Про це пише "Освіта ua".
Очолила рейтинг найпопулярніших закладів "Львівська політехніка". Її студентами захотіли стати 33 059 абітурієнтів. Зазвичай, лідерами ВНЗ ставали київські університети. Цьогоріч, ймовірно, на результати вплинуло те, що багато молоді переїхало на захід України через війну й там подавали заяви на вступ.
Друге місце у рейтингу також зайняв львівський освітній заклад. До університету ім. І. Франка цьогоріч подали заяви 32 308 вступників. Зазначимо, що цей заклад регулярно входить у п'ятірку найкращих ВНЗ України.
Третє місце у рейтингу посів університет ім. Т. Шевченко. Понад 30 тис. абітурієнтів захотіли стати його студентами й подали заявки на вступ. Нагадаємо, що у Консолідованому рейтингу українських ВНЗ 2023-го року цей університет зайняв першу позицію.
Четверте місце посів КПІ, на вступ на навчання у ньому подали заяви понад 30 тис. абітурієнтів. Зазначимо, що він лише на 300 заяв відстав за кількістю від університету Шевченка. Цікаво, що у Консолідованому рейтингу українських ВНЗ 2023-го він також був на четвертому місці.
П'ятірку замикає Авіаційний університет, який прийняв заявки від понад 19 тис. абітурієнтів. Наголосимо, що цей ВНЗ є також одним із постійних освітніх лідерів у різноманітних рейтингах.
На шостому місці опинився Державний торговельно-економічний університет. До нього подали заявки 18 тис. вступників.
Сьоме місце зайняв університет імені Юрія Федьковича, він отримав понад 13 тис. заяв для вступу. Додамо, що цей заклад є одним із найпрестижніших та найстаріших університетів на заході України.
Восьме місце у рейтингу зайняв Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Трохи більше 13 тис. вступників подали заяву до цього закладу. Зазначимо, що торік цей університет був на десятому місці серед найпопулярніших ВНЗ.
На дев'ятому місці опинився Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Він прийняв понад 12 тис. заяв на вступ. Відзначимо, що цей заклад став п'ятим київським університетом, який увійшов у десятку найпопулярніших ВНЗ країни.
Замикає десятку лідерів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Понад 11 тис. абітурієнтів подали заяви на вступ до нього. Зазначимо, що за результати міжнародного рейтингу UniRank у 2023 році він був на третьому місці.
Раніше ми писали про те, як відстежити статус заявки вступника.
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