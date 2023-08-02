Составили новый рейтинг самых популярных вузов Украины. Вот кто стал лидером

В учреждения высшего образования в этом году подали заявления более 1 млн 140 тыс. поступающих. Около 700 тыс. из них на основе образования 11 классов. За количеством поданных заявлений в каждое учреждение, педагоги составили рейтинг самых популярных университетов Украины.
Об этом пишет "Освіта ua"
Возглавила рейтинг самых популярных заведений Украины "Львовская политехника". Ее студентами захотели стать 33 059 абитуриентов. Обычно, лидерами вузов становились киевские университеты. На результаты этого года, вероятно, повлияло то, что многие молодые люди переехали на запад Украины из-за войны и именно там подавали заявления на поступление.
Второе место в рейтинге также заняло львовское учебное заведение. В университет им. Франко в этом году подали заявления 32 308 поступающих. Отметим, что это заведение регулярно входит в пятерку лучших вузов Украины.
Третье место в рейтинге занял университет им. Шевченко. Более 30 тыс. абитуриентов захотели стать его студентами и подали заявки на поступление. Напомним, что в Консолидированном рейтинге украинских вузов 2023 года этот университет занял первую позицию.
Четвертое место занял КПИ, туда на поступление подали заявления более 30 тыс. абитуриентов. Отметим, что он всего на 300 заявлений отстал по количеству от университета Шевченко. Интересно, что в Консолидированном рейтинге украинских вузов в 2023-м он также был на четвертом месте.
Пятерку замыкает Авиационный университет, принявший заявки от более 19 тыс. абитуриентов. Отметим, что этот вуз также является одним из постоянных образовательных лидеров в различных рейтингах.
На шестом месте оказался Государственный торгово-экономический университет. В него подали заявки 18 тыс. поступающих.
Седьмое место занял университет имени Юрия Федьковича, он получил более 13 тысяч заявлений от абитуриентов. Добавим, что это заведение является одним из самых престижных и старейших университетов на западе Украины.
Восьмое место в рейтинге занял Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Чуть больше 13 тыс. поступающих подали заявление в это заведение. Отметим, что в прошлом году этот университет был на десятом месте среди самых популярных вузов.
На девятом месте оказался Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Он принял более 12 тыс. заявлений на поступление. Отметим, что это заведение стало пятым киевским университетом, вошедшим в десятку самых популярных вузов страны.
Замыкает десятку лидеров Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Более 11 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление на учебу в нем. Отметим, что за результаты международного рейтинга UniRank в 2023 году он был на третьем месте.
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