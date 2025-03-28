Все складно. Як поговорити з партнером так, щоб зсунутися з "мертвої точки"?

Сформулюйте, що саме вас не влаштовує

За словами експерта, слова "все складно" - це не аргумент. Перш ніж говорити з партнером, визначте для себе, що саме вас турбує.

"Чи це відсутність уваги? Чи ви не розумієте, куди рухаються ваші стосунки? Чи партнер уникає серйозних тем?" - каже Віталій Курсік.

Виберіть правильний момент

Говорити про серйозне між справою або під час сварки - провальна стратегія. Оберіть момент, коли ви обоє будете спокійними та в ресурсному стані.

Говоріть про свої почуття, а не звинувачуйте

"Ти постійно мене ігноруєш" - це агресія. "Мені сумно, бо я відчуваю, що ми віддаляємося" - це про емоції. Різниця величезна, адже в другому випадку у партнера немає потреби захищатися", - пояснює коуч.

Дайте простір для відповіді

Не вимагайте миттєвих реакцій. Дайте партнеру можливість висловитися, навіть якщо його точка зору вас здивує або засмутить. Слухайте не для того, щоб відповісти, а щоб зрозуміти.

Будьте готові до будь-якого результату

Так, розмова може допомогти вам зблизитися. Але може й виявитися, що ви бачите майбутнє по-різному.

"Головне - вийти з "завислого" стану й ухвалити рішення, яке буде чесним для вас обох. Якщо розмова не дає результату, а ситуація "зависла" надто довго, можливо, варто розібратися глибше: що саме вас тримає в цих стосунках, чого ви хочете насправді?" - резюмує Віталій Курсік.

Він додав, що якщо складно розібратися самостійно - спробуйте залучити спеціаліста. Коучинг може допомогти побачити картину ширше й знайти вихід.

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