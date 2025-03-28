Все сложно. Как поговорить с партнером так, чтобы сдвинуться с "мертвой точки"?

Сформулируйте, что именно вас не устраивает

По словам эксперта, слова "все сложно" - это не аргумент. Прежде чем говорить с партнером, определите для себя, что именно вас беспокоит.

"Может отсутствие внимания? Или вы не понимаете, куда движутся ваши отношения? Или партнер избегает серьезных тем?" - говорит Виталий Курсик.

Выберите правильный момент

Говорить о серьезном между делом или во время ссоры - провальная стратегия. Выберите момент, когда вы оба будете спокойными и в ресурсном состоянии.

Говорите о своих чувствах, а не обвиняйте

"Ты постоянно меня игнорируешь" - это агрессия. "Мне грустно, потому что я чувствую, что мы отдаляемся" - это об эмоциях. Разница огромная, ведь во втором случае у партнера нет нужды защищаться", - объясняет коуч.

Дайте пространство для ответа

Не требуйте мгновенных реакций. Дайте партнеру возможность высказаться, даже если его точка зрения вас удивит или расстроит. Слушайте не для того, чтобы ответить, а чтобы понять.

Будьте готовы к любому результату

Да, разговор может помочь вам сблизиться. Но может и оказаться, что вы видите будущее по-разному.

"Главное - выйти из "зависшего" состояния и принять решение, которое будет честным для вас обоих. Если разговор не дает результата, а ситуация "зависла" слишком долго, возможно, стоит разобраться глубже: что именно вас держит в этих отношениях, чего вы хотите на самом деле?" - резюмирует Виталий Курсик.

Он добавил, что если сложно разобраться самостоятельно - попробуйте привлечь специалиста. Коучинг может помочь увидеть картину шире и найти выход.

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