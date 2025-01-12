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Складають 60% раціону: лікар назвав продукти, від яких варто відмовитись у 2025 році

Неділя 12 січня 2025 16:03
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Складають 60% раціону: лікар назвав продукти, від яких варто відмовитись у 2025 році Чим шкідливі ультраоброблені продукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ультраоброблена їжа становить близько 60% раціону багатьох людей. Такі продукти можуть підвищити ризик розвитку деменції, діабету та серцевих захворювань, тому варто відмовитись від них у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку британського епідеміолога Тіма Спектора.

Чим шкідлива ультраоброблена їжа

Це харчові продукти суттєво змінені в порівнянні з їх початковим станом через обробку. Зазвичай вони містять інгредієнти, такі як консерванти, підсолоджувачі, емульгатори та штучні барвники.

"Цю статистику важко сприйняти - багато калорій надходять зі шкідливої ​​їжі, яка пройшла ультраобробку, і це завдає шкоди здоров’ю", - пояснив експерт.

Нове дослідження показує, що велике споживання ультраоброблених продуктів пов’язане зі значним збільшенням ваги та підвищеним ризиком деменції, діабету та серцевих захворювань.

Ще в магазині варто дивитись на склад продукту та перевірити, чи багато в ньому солі, жиру та цукру, і переконайтеся, що там є клітковина. Будьте обережні, якщо в списку інгредієнтів є щось, що ви не впізнаєте одразу.

Дослідження, опубліковане в Британському медичному журналі, показало, що вживання ультраоброблених продуктів підвищує ризик серцево-судинних захворювань, раку, діабету 2 типу, негативного психічного здоров’я та ранньої смерті.

"Загалом було виявлено прямий зв’язок між впливом ультраоброблених продуктів і 32 параметрами здоров’я, які охоплюють смертність, рак, психічні, респіраторні, серцево-судинні, шлунково-кишкові та метаболічні наслідки", - заявили автори дослідження.

Які продукти ультраоброблені

До ультраоброблених відносять такі найбільш поширені категорії продуктів:

  • магазинний хліб і випічка
  • підсолоджені сухі сніданки
  • супи, пюре, локшина швидкого приготування
  • готові заморожені страви (піца, пельмені, вареники, нагетси та інші напівфабрикати)
  • йогурти з наповнювачами й ароматизаторами
  • м’ясні вироби, наприклад, шинка, ковбаси, сосиски
  • соуси
  • чипси, солоні горішки, сухарики, попкорн

Раніше ми повідомляли про 9 продуктів, які корисно їсти на обід.

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