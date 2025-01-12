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Составляют 60% рациона: врач назвал продукты, от которых стоит отказаться в 2025 году

Воскресенье 12 января 2025 16:03
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Составляют 60% рациона: врач назвал продукты, от которых стоит отказаться в 2025 году Чем вредны ультраобработанные продукты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ультраобработанная пища составляет около 60% рациона многих людей. Такие продукты могут повысить риск развития деменции, диабета и сердечных заболеваний, поэтому стоит отказаться от них в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу британского эпидемиолога Тима Спектора.

Чем вредна ультраобработанная пища

Это пищевые продукты существенно изменены по сравнению с их первоначальным состоянием из-за обработки. Обычно они содержат ингредиенты, такие как консерванты, подсластители, эмульгаторы и искусственные красители.

"Эту статистику трудно воспринять - много калорий поступают из вредной пищи, которая прошла ультраобработку, и это наносит вред здоровью", - объяснил эксперт.

Новое исследование показывает, что большое потребление ультраобработанных продуктов связано со значительным увеличением веса и повышенным риском деменции, диабета и сердечных заболеваний.

Еще в магазине стоит смотреть на состав продукта и проверить, много ли в нем соли, жира и сахара, и убедитесь, что там есть клетчатка. Будьте осторожны, если в списке ингредиентов есть что-то, что вы не узнаете сразу.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что употребление ультраобработанных продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета 2 типа, негативного психического здоровья и ранней смерти.

"В целом была обнаружена прямая связь между воздействием ультраобработанных продуктов и 32 параметрами здоровья, которые охватывают смертность, рак, психические, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия", - заявили авторы исследования.

Какие продукты ультраобработанные

К ультраобработанным относят такие наиболее распространенные категории продуктов:

  • магазинный хлеб и выпечка
  • подслащенные сухие завтраки
  • супы, пюре, лапша быстрого приготовления
  • готовые замороженные блюда (пицца, пельмени, вареники, нагетсы и другие полуфабрикаты)
  • йогурты с наполнителями и ароматизаторами
  • мясные изделия, например, ветчина, колбасы, сосиски
  • соусы
  • чипсы, соленые орешки, сухарики, попкорн

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