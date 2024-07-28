Складаємо валізу для відпустки: що потрібно покласти обов'язково

Що покласти у валізу

Одяг

Обирайте щось зручне та універсальне. Наприклад, футболку чи майку, яка буде доречною як на пляжі, так і на вечірці. Також вона має пасувати до спідниці або спортивних штанів. Ідеальний варіант - класична чорна чи темно-синя майка.

Вам знадобиться два комплекти речей "на вихід", комплект для пляжу та обов'язково щось тепле - на випадок тимчасового похолодання.

Взуття

Взуття має бути зручним та практичним, наприклад шльопанці для пляжу та кросівки для прогулянок. Шльопанці можуть знадобитися на вечірці, а кросівки обирайте легкі, "дихаючі", які захистять ваші ноги в дорозі або під час прогулянок та екскурсій.

Особиста гігієна

Не варто тягнути за собою усе з ванної кімнати. Купіть спеціальний дорожній набір пляшечок та баночок і складіть все у пакет на застібці.

Вам знадобиться пара спідньої білизни та шкарпеток. Якщо вам знадобиться ще щось - так товари є у вільному доступі в будь-якій країні світу.

Косметики беріть мінімум, бо насправді користуватися нею ви будете мало і дуже рідко.

Аптечка

Вміст аптечки може бути індивідуальним для кожної людини. Але вам точно знадобляться антисептик у маленькій пляшечці, пластирі. Візьміть знеболюючі, щось від харчових отруєнь. Перевірте, чи не заборонені певні препарати у країні, в яку ви їдете.

Документи

Зробіть копії всіх своїх документів завчасно. Якщо у вас ID-паспорт, то заламінуйте його копію. Такі копії вам точно знадобляться у дорозі у різних випадках. Але представникам правоохоронних органів показуйте оригінали.

Гаджети та зарядки

Доступ до інтернету є зараз майже всюди, а смартфон може замінити багато пристроїв. Фактично все, що вам потрібно - зарядний пристрій та павербанк.

Їжа

Брати з собою багато їжі непотрібно, бо вона швидко псується. Візьміть снеки та воду. Крім того, орієнтуйтеся на ціль вашої мандрівки. Для поїздки на море вам знадобиться один набір їжі, а для подорожі у гори - зовсім інша.

Поради досвідчених мандрівників