RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Складываем чемодан для отпуска: что нужно положить обязательно

Какие вещи обязательно нужно положить в чемодан для отдыха (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон отпусков и путешествий длится и вторая половина лета считается самым лучшим временем для отдыха. И для любой поездки вам понадобится чемодан, в котором должно быть все необходимое - хоть на 2 дня, хоть на 10.

Что нужно положить в чемодан для путешествий обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Украинский интерес".

Что положить в чемодан

Одежду

Выбирайте что-нибудь удобное и универсальное. Например, футболку или майку, которая будет уместна как на пляже, так и на вечеринке. Также она должна подходить к юбке или спортивным штанам. Идеальный вариант - классическая черная или темно-синяя майка.

Вам понадобится два комплекта вещей "на выход", комплект для пляжа и обязательно что-нибудь теплое - на случай временного похолодания.

Обувь

Обувь должна быть удобной и практичной, например шлепанцы для пляжа и кроссовки для прогулок. Шлепанцы могут понадобиться на вечеринке, а кроссовки выбирайте легкие, "дышащие", которые защитят ваши ноги в пути или во время прогулок и экскурсий.

Личная гигиена

Не стоит тащить за собой все из ванной комнаты. Купите специальный дорожный набор бутылочек и баночек и сложите все в пакет на застежке.

Вам понадобится пара нижнего белья и носков. Если вам понадобится еще что-то - так товары есть в свободном доступе в любой стране мира.

Косметики берите минимум, потому что на самом деле пользоваться ею вы будете мало и очень редко.

Аптечка

Содержимое аптечки может быть индивидуальным для каждого человека. Но вам точно понадобятся антисептики в маленькой бутылочке, пластыре. Возьмите обезболивающие, что-то от пищевых отравлений. Проверьте, не запрещены ли определенные препараты в стране, в которую вы едете.

Документы

Сделайте копии всех своих документов раньше времени. Если у вас есть ID-паспорт, то заламинируйте его копию. Такие копии вам точно пригодятся в дороге в разных случаях. Но представителям правоохранительных органов показывайте подлинники.

Гаджеты и зарядки

Доступ к интернету сейчас почти везде, а смартфон может заменить много устройств. Фактически все, что вам нужно - зарядное устройство и павербанк.

Еда

Брать с собой много еды не нужно, потому что она быстро портится. Возьмите снеки и воду. Кроме того, ориентируйтесь на цель вашего путешествия. Для поездки на море вам понадобится один набор еды, а для путешествия в горы - совсем другое.

Советы опытных путешественников

  • Берите лист бумаги и пишите список по пунктам, какие места вы хотите посетить
  • Распишите, в чем вы отправитесь на пляж, дискотеку, экскурсию. Соберите универсальные комплекты одежды, которую можно сочетать между собой.
  • Продумайте план действий: с момента, когда вы проснулись и до момента, когда ложитесь спать.
  • Кроме основных, нужно брать только уникальные вещи, которые нигде нельзя купить или они очень дорого стоят.
  • Одежду в чемодан складывайте валиками. Так вы рационально используете пространство чемодана и избежите складок. Положите штаны, чтобы они свисали, а сверху - плотно валики одежды. Сверху накройте по частям брюк.
  • Не стоит складывать бутылки с жидкостями в один карман, лучше разделить по разным.
  • После поездки распределит чемодан на две части - чем пользовались и то, чем нет. В следующую поездку вы будете знать, что покупать не нужно.
Читайте РБК-Украина в Google News
ПутешествияТуризмпоради туристам