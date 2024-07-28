Складываем чемодан для отпуска: что нужно положить обязательно

Что положить в чемодан

Одежду

Выбирайте что-нибудь удобное и универсальное. Например, футболку или майку, которая будет уместна как на пляже, так и на вечеринке. Также она должна подходить к юбке или спортивным штанам. Идеальный вариант - классическая черная или темно-синяя майка.

Вам понадобится два комплекта вещей "на выход", комплект для пляжа и обязательно что-нибудь теплое - на случай временного похолодания.

Обувь

Обувь должна быть удобной и практичной, например шлепанцы для пляжа и кроссовки для прогулок. Шлепанцы могут понадобиться на вечеринке, а кроссовки выбирайте легкие, "дышащие", которые защитят ваши ноги в пути или во время прогулок и экскурсий.

Личная гигиена

Не стоит тащить за собой все из ванной комнаты. Купите специальный дорожный набор бутылочек и баночек и сложите все в пакет на застежке.

Вам понадобится пара нижнего белья и носков. Если вам понадобится еще что-то - так товары есть в свободном доступе в любой стране мира.

Косметики берите минимум, потому что на самом деле пользоваться ею вы будете мало и очень редко.

Аптечка

Содержимое аптечки может быть индивидуальным для каждого человека. Но вам точно понадобятся антисептики в маленькой бутылочке, пластыре. Возьмите обезболивающие, что-то от пищевых отравлений. Проверьте, не запрещены ли определенные препараты в стране, в которую вы едете.

Документы

Сделайте копии всех своих документов раньше времени. Если у вас есть ID-паспорт, то заламинируйте его копию. Такие копии вам точно пригодятся в дороге в разных случаях. Но представителям правоохранительных органов показывайте подлинники.

Гаджеты и зарядки

Доступ к интернету сейчас почти везде, а смартфон может заменить много устройств. Фактически все, что вам нужно - зарядное устройство и павербанк.

Еда

Брать с собой много еды не нужно, потому что она быстро портится. Возьмите снеки и воду. Кроме того, ориентируйтесь на цель вашего путешествия. Для поездки на море вам понадобится один набор еды, а для путешествия в горы - совсем другое.

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