Подобова оренда для туристів. В яких областях найдешевше житло і які села найдорожчі

Подобова оренда має свої переваги як для мандрівників, так і для власників житла. Станом на кінець червня 2024 року на платформі OLX було опубліковано 32 791 подібна пропозиція, а середня вартість подобової оренди склала 817 грн.

Про це розповіли експерти платформи онлайн-оголошень у коментарі РБК-Україна .

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Як змінились пропозиції та ціни від 2021 року

У 2021 році на платформі OLX було опубліковано 52 355 оголошень щодо подобової оренди житла в Україні. Вони отримали понад 14 млн відгуків.

При цьому середня вартість подобової оренди складала тоді 603 грн.

Вже наступного 2022 року року на тлі повномасштабного вторнення РФ і запровадження в Україні воєнного стану кількість пропозицій зменшилась до 47 121, а кількість відгуків - до 12 млн.

Водночас середня вартість оренди житла за добу хоч і не набагато, але збільшилась і становила 647 грн.

У 2023 році ситуація погіршилась ще суттєвіше. Кількість оголошень склала 39 625, а відгуків від користувачів вони отримали 11,2 млн.

Тим часом середня вартість подобової оренди зросла вже до 777 грн.

Цього ж року (станом на кінець червня) кількість оголошень складає 32 791, а кількість відгуків - 5 млн.

При цьому середня вартість подобової оренди у 2024 році - 817 грн.

В яких областях орендувати житло найдешевше

Згідно з інформацією від OLX, станом на кінець червня ситуація з пропозиціями та цінами у різних регіонах України була такою:

Сумська область: кількість оголошень - 446, середня вартість - 663 грн

Кіровоградська область: кількість оголошень - 403, середня вартість - 712 грн

Харківська область: кількість оголошень - 1 583, середня вартість - 833 грн

Рівненська область: кількість оголошень - 545, середня вартість - 842 грн

Чернігівська область: кількість оголошень - 434, середня вартість - 862 грн

Херсонська область: кількість оголошень - 100, середня вартість - 870 грн

Миколаївська область: кількість оголошень - 588, середня вартість - 872 грн

Полтавська область: кількість оголошень - 927, середня вартість - 898 грн

Запорізька область: кількість оголошень - 912, середня вартість - 968 грн

Вінницька область: кількість оголошень - 601, середня вартість - 1 013 грн

Житомирська область: кількість оголошень - 464, середня вартість - 1 037 грн

Хмельницька область: кількість оголошень - 758, середня вартість - 1 042 грн

Донецька область: кількість оголошень - 1 788, середня вартість - 1 043 грн

Тернопільська область: кількість оголошень - 429, середня вартість - 1 077 грн

Дніпропетровська область: кількість оголошень - 2 590, середня вартість - 1 097 грн

Львівська область: кількість оголошень - 3 194, середня вартість - 1 143 грн

Черкаська область: кількість оголошень - 785, середня вартість - 1 152

Волинська область: кількість оголошень - 765, середня вартість - 1 260 грн

Закарпатська область: кількість оголошень - 1 742, середня вартість - 1 286 грн

Луганська область: кількість оголошень - 33, середня вартість - 1 372 грн

Київська область: кількість оголошень - 7 533, середня вартість - 1 598 грн

Чернівецька область: кількість оголошень - 480, середня вартість - 1 602 грн

Одеська область: кількість оголошень - 4 123, середня вартість - 1 769 грн

Івано-Франківська область: кількість оголошень - 1 568, середня вартість - 1 856 грн

Виходячи з цього, найдешевше орендувати житло мандрівники зможуть у Сумській, Кіровоградській, Харківській, Рівненській та Чернігівській областях.

Найбільше ж грошей за подобову оренду житла доведеться заплатити у Луганській, Київській, Чернівецькій, Одеській та Івано-Франківській областях.

Які села України можна назвати найдорожчими

У розрізі населених пунктів ціни на подобову оренду житла варіюються найчастіше залежно від регіону (популярності локації) та кількості наявних пропозицій.

Виходячи з цього, найдорожчими селами України у червні 2024 року можна назвати: