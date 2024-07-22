Подобова оренда для туристів. В яких областях найдешевше житло і які села найдорожчі
Подобова оренда має свої переваги як для мандрівників, так і для власників житла. Станом на кінець червня 2024 року на платформі OLX було опубліковано 32 791 подібна пропозиція, а середня вартість подобової оренди склала 817 грн.
Про це розповіли експерти платформи онлайн-оголошень у коментарі РБК-Україна.
Зміст
- Як змінились пропозиції та ціни від 2021 року
- В яких областях орендувати житло найдешевше
- Які села України можна назвати найдорожчими
Як змінились пропозиції та ціни від 2021 року
У 2021 році на платформі OLX було опубліковано 52 355 оголошень щодо подобової оренди житла в Україні. Вони отримали понад 14 млн відгуків.
При цьому середня вартість подобової оренди складала тоді 603 грн.
Вже наступного 2022 року року на тлі повномасштабного вторнення РФ і запровадження в Україні воєнного стану кількість пропозицій зменшилась до 47 121, а кількість відгуків - до 12 млн.
Водночас середня вартість оренди житла за добу хоч і не набагато, але збільшилась і становила 647 грн.
У 2023 році ситуація погіршилась ще суттєвіше. Кількість оголошень склала 39 625, а відгуків від користувачів вони отримали 11,2 млн.
Тим часом середня вартість подобової оренди зросла вже до 777 грн.
Цього ж року (станом на кінець червня) кількість оголошень складає 32 791, а кількість відгуків - 5 млн.
При цьому середня вартість подобової оренди у 2024 році - 817 грн.
В яких областях орендувати житло найдешевше
Згідно з інформацією від OLX, станом на кінець червня ситуація з пропозиціями та цінами у різних регіонах України була такою:
- Сумська область: кількість оголошень - 446, середня вартість - 663 грн
- Кіровоградська область: кількість оголошень - 403, середня вартість - 712 грн
- Харківська область: кількість оголошень - 1 583, середня вартість - 833 грн
- Рівненська область: кількість оголошень - 545, середня вартість - 842 грн
- Чернігівська область: кількість оголошень - 434, середня вартість - 862 грн
- Херсонська область: кількість оголошень - 100, середня вартість - 870 грн
- Миколаївська область: кількість оголошень - 588, середня вартість - 872 грн
- Полтавська область: кількість оголошень - 927, середня вартість - 898 грн
- Запорізька область: кількість оголошень - 912, середня вартість - 968 грн
- Вінницька область: кількість оголошень - 601, середня вартість - 1 013 грн
- Житомирська область: кількість оголошень - 464, середня вартість - 1 037 грн
- Хмельницька область: кількість оголошень - 758, середня вартість - 1 042 грн
- Донецька область: кількість оголошень - 1 788, середня вартість - 1 043 грн
- Тернопільська область: кількість оголошень - 429, середня вартість - 1 077 грн
- Дніпропетровська область: кількість оголошень - 2 590, середня вартість - 1 097 грн
- Львівська область: кількість оголошень - 3 194, середня вартість - 1 143 грн
- Черкаська область: кількість оголошень - 785, середня вартість - 1 152
- Волинська область: кількість оголошень - 765, середня вартість - 1 260 грн
- Закарпатська область: кількість оголошень - 1 742, середня вартість - 1 286 грн
- Луганська область: кількість оголошень - 33, середня вартість - 1 372 грн
- Київська область: кількість оголошень - 7 533, середня вартість - 1 598 грн
- Чернівецька область: кількість оголошень - 480, середня вартість - 1 602 грн
- Одеська область: кількість оголошень - 4 123, середня вартість - 1 769 грн
- Івано-Франківська область: кількість оголошень - 1 568, середня вартість - 1 856 грн
Виходячи з цього, найдешевше орендувати житло мандрівники зможуть у Сумській, Кіровоградській, Харківській, Рівненській та Чернігівській областях.
Найбільше ж грошей за подобову оренду житла доведеться заплатити у Луганській, Київській, Чернівецькій, Одеській та Івано-Франківській областях.
Які села України можна назвати найдорожчими
У розрізі населених пунктів ціни на подобову оренду житла варіюються найчастіше залежно від регіону (популярності локації) та кількості наявних пропозицій.
Виходячи з цього, найдорожчими селами України у червні 2024 року можна назвати:
- село Пилипець Закарпатської області - 25 оголошень із середньою вартістю оренди 2 024 грн
- село Нова Дофінівка Одеської області - 17 оголошень із середньою вартістю оренди 2 088 грн
- село Верховина Івано-Франківської області - 52 оголошення з середньою вартістю оренди 2 178 грн
- село Микуличин Івано-Франківської області - 227 оголошень із середньою вартістю оренди 2 195 грн
- село Вороновиця Чернівецької області - 17 оголошень із середньою вартістю оренди 2 588 грн
- село Пірнове Київської області - 16 оголошень із середньою вартістю оренди 2 713 грн
- село Татарів Івано-Франківської області - 35 оголошень із середньою вартістю оренди 2 963 грн
- село Бурлача Балка Одеської області - 52 оголошення з середньою вартістю оренди 3 045 грн
- село Куражин Хмельницької області - 15 оголошень із середньою вартістю оренди 3 363 грн
- село Дийда Закарпатської області - 36 оголошень із середньою вартістю оренди 3 544 грн
- село Маяки Одеської області - 31 оголошення з середньою вартістю оренди 3 700 грн
- село Мігово Чернівецької області - 46 оголошень із середньою вартістю оренди 3 891 грн
- село Поляниця Івано-Франківської області - 120 оголошень із середньою вартістю оренди 4 076 грн
- село Хотянівка Київської області - 18 оголошень із середньою вартістю оренди 5 033 грн
- село Проців Київської області - 16 оголошень із середньою вартістю оренди 8 288 грн
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла.
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