Скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку: відповідь вас вразить

Скільки наносити зубної пасти

дорослим потрібна кількість зубної пасти розміром з горошину, а дітям віком до 3 років - ще менше. Важливо чистити зуби двічі на день і дотримуватися правил гігієни ротової порожнини.









Як дізнатися, що зубна паста прострочена

Переважна більшість зубних паст має термін придатності приблизно 2 роки. Більше того інгредієнти втрачають свої властивості і це означає, що зрештою не знищують стільки бактерій, скільки повинні.

Протягом перших місяців після відкриття компоненти будуть набагато потужнішими, а це означає ефективне очищення, якого хочуть усі. Потроху вони втрачатимуть цю силу і це потрібно мати на увазі.

До того ж не потрібно зберігати пасту в теплих місцях та після кожного чищення герметично закривати тюбик, щоб запобігти потраплянню сміття.