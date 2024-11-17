Скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку: відповідь вас вразить

Зубна паста необхідна для покращення здоров'я зубів та підтримання їх у чистоті. Варто знати, що для чищення зубів не знадобиться багато пасти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вибрати якісну зубну пасту та який в неї термін придатності.
дорослим потрібна кількість зубної пасти розміром з горошину, а дітям віком до 3 років - ще менше. Важливо чистити зуби двічі на день і дотримуватися правил гігієни ротової порожнини.
Переважна більшість зубних паст має термін придатності приблизно 2 роки. Більше того інгредієнти втрачають свої властивості і це означає, що зрештою не знищують стільки бактерій, скільки повинні.
Протягом перших місяців після відкриття компоненти будуть набагато потужнішими, а це означає ефективне очищення, якого хочуть усі. Потроху вони втрачатимуть цю силу і це потрібно мати на увазі.
До того ж не потрібно зберігати пасту в теплих місцях та після кожного чищення герметично закривати тюбик, щоб запобігти потраплянню сміття.
Раніше стоматолог розповіла, до чи після сніданку краще чистити зуби.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Health, Armand hammer та Bezzia.