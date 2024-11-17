Сколько зубной пасты действительно нужно наносить на щетку: ответ вас поразит

Сколько наносить зубной пасты

взрослым нужно количество зубной пасты размером с горошину, а детям до 3 лет - еще меньше. Важно чистить зубы дважды в день и соблюдать правила гигиены полости рта.









Как узнать, что зубная паста просрочена

Большинство зубных паст имеет срок годности примерно 2 года. Более того, ингредиенты теряют свои свойства и это означает, что в конце концов не уничтожают столько бактерий, сколько должны.

В течение первых месяцев после открытия компоненты будут намного мощнее, а это означает эффективную очистку, которую хотят все. Понемногу они будут терять эту силу, и это нужно иметь в виду.

К тому же не нужно хранить пасту в теплых местах и после каждой чистки герметично закрывать тюбик, чтобы предотвратить попадание мусора.