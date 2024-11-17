Сколько зубной пасты действительно нужно наносить на щетку: ответ вас поразит

Зубная паста необходима для улучшения здоровья зубов и поддержания их в чистоте. Следует знать, что для чистки зубов не понадобится много пасты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как выбрать качественную зубную пасту и каков у нее срок годности.
взрослым нужно количество зубной пасты размером с горошину, а детям до 3 лет - еще меньше. Важно чистить зубы дважды в день и соблюдать правила гигиены полости рта.
Большинство зубных паст имеет срок годности примерно 2 года. Более того, ингредиенты теряют свои свойства и это означает, что в конце концов не уничтожают столько бактерий, сколько должны.
В течение первых месяцев после открытия компоненты будут намного мощнее, а это означает эффективную очистку, которую хотят все. Понемногу они будут терять эту силу, и это нужно иметь в виду.
К тому же не нужно хранить пасту в теплых местах и после каждой чистки герметично закрывать тюбик, чтобы предотвратить попадание мусора.
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При написании материала использовались следующие источники: Health, Armand hammer и Bezzia.