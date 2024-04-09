Скільки зберігати плов, щоб не нашкодити здоров'ю

Скільки зберігати плов

Тривалість зберігання плову залежить від таких умов як температура, вологість місця, де тримається продукт, а також герметичність, стерильність та матеріал посуду, в якому зберігається страва.

Наприклад, в морозильній камері плов, в герметичному упакуванні, може пробути до 3 місяців - однак за умов, що плов для заморожування свіжий і був в холодильнику до 1 доби. Крім цього, температура морозильної камери має становити -18 градусів.

В холодильнику плов, відповідно до загальних рекомендацій, може простояти без псування за температури до 4 градусів лише 1 день, а вже на другий день почне псуватися морква - один з інгредієнтів плову.

Хоча такі спеції як кумін (зіра), куркума та гірчиця, які додають до страви, вповільнюють розвиток мікроорганізмів, не варто вживати плов, який зберігався довше рекомендованого терміну - особливо, якщо є ознаки псування.

А от при кімнатній температурі, максимально смачним і корисним плов буде тільки 3-4 години, після цього в теплі можуть почати розмножуватися бактерії.

Як правильно зберігати плов

Для того, щоб плов зберіг свої смакові властивості, не нашкодивши здоров'ю, варто дотримуватися рекомендацій щодо зберігання:

Зберігати плов за рекомендованої температури в герметичному упакуванні або харчовому контейнері.

Варто надати перевагу спеціальним контейнерам для зберігання продуктів, аніж зберігати плов в алюмінієвому або чавунному посуді.

В контейнері не повинно бути жодних сторонніх предметів, як от ложок чи виделок.

Необхідно уникати перепаду температури в холодильнику або морозилці.

Для розуміння того, як довго можна зберігати плов, краще поставити на контейнер або упакування зі стравою маркування з датою приготування та заморожування.

Ознаки зіпсованого плову

Вживати в їжу той плов, що має зовнішні ознаки псування, категорично не рекомендується, адже це може призвести до серйозного харчового отруєння та розладу шлунка.

До ознак псування належать: