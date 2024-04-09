Сколько хранить плов, чтобы не навредить здоровью

Сколько хранить плов

Продолжительность хранения плова зависит от таких условий как температура, влажность места, где содержится продукт, а также герметичность, стерильность и материал посуды, в которой хранится блюдо.

Например, в морозильной камере плов, в герметичной упаковке, может пробыть до 3 месяцев - однако при условии, что плов для замораживания свеж и был в холодильнике до 1 суток. Кроме того, температура морозильной камеры должна составлять -18 градусов.

В холодильнике плов, согласно общим рекомендациям, может простоять без порчи при температуре до 4 градусов всего 1 день, а уже на второй день начнет портиться морковь - один из ингредиентов плова.

Хотя такие специи как кумин (зира), куркума и горчица, которые добавляют в блюдо, замедляют развитие микроорганизмов, не следует употреблять плов, который хранился дольше рекомендуемого срока - особенно, если есть признаки порчи.

А вот при комнатной температуре максимально вкусным и полезным плов будет только 3-4 часа, после этого в тепле могут начать размножаться бактерии.

Как правильно хранить плов

Для того чтобы плов сохранил свои вкусовые свойства, не навредив здоровью, следует придерживаться рекомендаций по хранению:

Хранить плов при рекомендованной температуре в герметичной упаковке или пищевом контейнере.

Следует отдать предпочтение специальным контейнерам для хранения продуктов, чем хранить плов в алюминиевой или чугунной посуде.

В контейнере не должно быть никаких посторонних предметов, таких как ложки или вилки.

Необходимо избегать перепада температуры в холодильнике или в морозилке.

Для понимания того, как долго можно хранить плов, лучше поставить на контейнер или упаковку с блюдом маркировки с датой приготовления и замораживания.

Признаки испорченного плова

Употреблять в пищу плов, имеющий внешние признаки порчи, категорически не рекомендуется, ведь это может привести к серьезному пищевому отравлению и расстройству желудка.

К признакам порчи относятся: