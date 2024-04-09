RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько хранить плов, чтобы не навредить здоровью

Сколько можно хранить плов (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Обычно такое аппетитное блюдо, как плов, готовят не на одну порцию, а в достаточно большом количестве. Однако часто съесть все сразу не удается - и сохранить плов помогает холодильник.

О том, как долго можно хранить плов и не отравиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Zberihannya .

Сколько хранить плов

Продолжительность хранения плова зависит от таких условий как температура, влажность места, где содержится продукт, а также герметичность, стерильность и материал посуды, в которой хранится блюдо.

Например, в морозильной камере плов, в герметичной упаковке, может пробыть до 3 месяцев - однако при условии, что плов для замораживания свеж и был в холодильнике до 1 суток. Кроме того, температура морозильной камеры должна составлять -18 градусов.

В холодильнике плов, согласно общим рекомендациям, может простоять без порчи при температуре до 4 градусов всего 1 день, а уже на второй день начнет портиться морковь - один из ингредиентов плова.

Хотя такие специи как кумин (зира), куркума и горчица, которые добавляют в блюдо, замедляют развитие микроорганизмов, не следует употреблять плов, который хранился дольше рекомендуемого срока - особенно, если есть признаки порчи.

А вот при комнатной температуре максимально вкусным и полезным плов будет только 3-4 часа, после этого в тепле могут начать размножаться бактерии.

Как правильно хранить плов

Для того чтобы плов сохранил свои вкусовые свойства, не навредив здоровью, следует придерживаться рекомендаций по хранению:

  • Хранить плов при рекомендованной температуре в герметичной упаковке или пищевом контейнере.
  • Следует отдать предпочтение специальным контейнерам для хранения продуктов, чем хранить плов в алюминиевой или чугунной посуде.
  • В контейнере не должно быть никаких посторонних предметов, таких как ложки или вилки.
  • Необходимо избегать перепада температуры в холодильнике или в морозилке.
  • Для понимания того, как долго можно хранить плов, лучше поставить на контейнер или упаковку с блюдом маркировки с датой приготовления и замораживания.

Признаки испорченного плова

Употреблять в пищу плов, имеющий внешние признаки порчи, категорически не рекомендуется, ведь это может привести к серьезному пищевому отравлению и расстройству желудка.

К признакам порчи относятся:

  • Изменение цвета - если мясо или морковь стали темнее, а рис потускнел, такой продукт лучше отправить в мусорку.
  • Неприятный запах - несмотря на то, что кратчайший срок хранения имеет морковь, портятся и другие компоненты, так что в испорченном плове будет присутствовать запах гнили.
  • Смена консистенции - в испорченном блюде мясо может стать сухим, или же рис станет похожим на кашу.

Кстати, недавно мы писали о том, как лучше хранить продукты в морозильнике.

Читайте также о том, где лучше хранить сыр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хранение продуктовСоветы