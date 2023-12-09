Скільки заробляють найбагатші родини планети: цифри просто космічні!

Протягом 2023 року найбагатші родини у світі, які й так не покидали цей рейтинг, додали до своїх статків ще 1,5 трильйона доларів. До переліку входять правителі Об'єднаних Арабських Еміратів, засновники компанії Hermes, Mars тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bloomberg .

Аль-Нахайян (305 мільярдів)

Панівна сім'я в ОАЕ керувала цими територіями ще до того, як нафта змінила економіку та фінанси королівської сім'ї. Правитель Абу-Дабі шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян одночасно є й президентом країни. Інші члени сім'ї займають певні ролі як в уряді, так і в приватному секторі.

Уолтон (259,7 мільярда)

Walmart є найбільшим у світі роздрібним продавцем з доходом 611 мільярдів доларів за останній рік. Сім’я Уолтон володіє 46% роздрібної торгівлі в Бентонвіллі, штат Арканзас. Їхня частка є основою найбільшого капіталу Америки.

Гермес (150,9 мільярда)

Сім'я в шостому поколінні володіє французькою компанією моди класу люкс. Вони відомі своїми сумками, вартість яких на аукціоні може досягати сотень тисяч доларів.

Марс (140,9 мільярда)

Френк Марс почав продавати цукерки в 1902 році у віці 19 років. Його бізнес найбільш відомий батончиками M&M, Milky Way і Snickers, хоча товари для догляду за домашніми тваринами становлять більшу частину доходів - майже 47 мільярдів доларів США.

Аль Тані (133 мільярди)

Правління сім'ї Аль Тані в Катарі розпочалося в середині 19 століття. У 1940 році відкрили нафтові родовища. Сьогодні члени родини обіймають численні політичні пости та домінують у місцевій економіці, володіючи переважною кількістю бізнесів. Вони також мають цінні іноземні активи.

Кох (127,3 мільярда)

Брати Фредерік, Чарльз, Девід і Вільям успадкували нафтову фірму батька. У ході сімейних суперечок Фредерік і Вільям залишили сімейний бізнес, а Чарльз і Девід залишилися. Сімейна справа перетворилася на Koch Industries з річним доходом близько 125 мільярдів доларів.

Аль-Сауд (112 мільярдів)

91-річний монарх, на честь якої названа Саудівська Аравія, може зарахувати до своїх статків усю нафту, яка є в країні. Ця сума еквівалентна тій, що сім'я Аль-Сауд отримала від виконавчого офісу короля за останні 50 років. Багато членів сім'ї заробляли на посередництві в державних контрактах і земельних угодах, а також на заснуванні підприємств. Принц Мохаммед бін Салман особисто контролює активи на суму понад один мільярд доларів.

Амбані (89,9 мільярда)

Дхірубхай Амбані почав будувати свою компаніб Reliance Industries у 1950-х роках. Коли він помер у 2002 році, не залишивши заповіту, його дружина домовилася про мирову угоду між синами щодо контролю над сімейними статками. Зараз син Мукеш очолює конгломерат у Мумбаї, якому належить найбільший у світі нафтопереробний комплекс. Він живе у 27-поверховому особняку, який називають найдорожчим приватним будинком у світі.

Вертгеймер (89,6 мільярда)

Брати Ален і Жерар Вертгеймери пожинають плоди фінансування їхнім дідусем дизайнерки Коко Шанель у Парижі 1920-х років. Їхня родина володіє закритим будинком моди, який представив світові маленьку чорну сукню. Вертгеймери також володіють конюшнями та виноградниками.

Томсон (71,1 мільярда)

Розширення статків найбагатшої родини Канади почалося в 1930-х років, коли Рой Томсон відкрив радіостанцію в Онтаріо. Згодом він "доріс" до газет і став провідним власником медіа країни. Сім'я володіє приблизно 69% акцій постачальника фінансових даних і послуг Thomson Reuters через інвестиційну компанію Woodbridge.