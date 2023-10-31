Гонорари в сотні мільйонів. Названо найбагатших зірок Великої Британії до 30 років
Британські журналісти опублікували список найбагатших зірок Великої Британії в категорії до 30 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.
Гарри Стайлс другий рік поспіль очолює рейтинг
На верхівці списку, як і у 2022 році, перебуває Гаррі Стайлс, чия кар'єра нині стрімко розвивається.
Гаррі Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Не останню роль у цьому зіграв тур "Love on Tour", завдяки якому за два роки вдалося зібрати 508 млн фунтів стерлінгів.
Крім того, Гаррі уклав угоди з Marvel і Gucci.
Гаррі Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Друге місце у рейтингу посіла Дуа Ліпа, чиї статки оцінюються у вражаючі 82,5 мільйона фунтів стерлінгів.
І знову, успіх не обмежується тільки музикою. У неї є власний бренд з онлайн-книжковим клубом, подкастом і різноманітними пропозиціями від відомих модних будинків.
Дуа Ліпа (фото: Getty Images)
Крім того, цього року Дуа Ліпа представила свою власну лінійку для Versace. І не варто забувати її маленьку, але значну роль у фільмі "Барбі".
Третє місце посідає соліст з One Direction, Найл Хоран, чий дохід становить значні 60,4 мільйона фунтів стерлінгів.
Найл Хоран (фото: instagram.com/niallhoran)
Повний список найбагатших зірок Великої Британії до 30 років
- Гаррі Стайлс, 29 років (175 млн фунтів стерлінгів).
- Дуа Ліпа, 28 років (82,5 млн фунтів стерлінгів).
- Найл Хоран, 30 років (60,4 млн фунтів стерлінгів).
- Ліам Пейн, 30 років (49,4 млн фунтів стерлінгів).
- Зейн Малік, 30 років (38,5 млн фунтів стерлінгів).
- KSI, 30 років (36,1 млн фунтів стерлінгів).
- Стормзі, 30 років (32,3 млн фунтів стерлінгів).
- Льюїс Капальді, 27 років (23,9 млн фунтів стерлінгів).
- Том Холланд, 27 років (20,6 млн фунтів стерлінгів).
- Міллі Боббі Браун, 19 років (20 млн фунтів стерлінгів).
- Джейд Тірлуолл, 30 років (19,8 млн фунтів).
- Перрі Едвардс, 30 років (19 млн фунтів стерлінгів).
- Джордж Езра, 30 років (16,3 млн фунтів).
- Софі Тернер, 27 років (15 млн фунтів стерлінгів).
- Моллі-Мей Хейг, 24 роки, і Томмі Ф'юрі, 24 роки (12 млн фунтів стерлінгів).
- Дейв, 25 років (10,9 млн фунтів стерлінгів).
- Сем Фендер, 29 років (10,9 млн фунтів стерлінгів).
- Джорджа Сміт, 26 років (10 млн фунтів стерлінгів).
- Мейсі Вільямс, 26 років (9,4 млн фунтів стерлінгів).
- Сірша Ронан, 29 років (8,5 млн фунтів стерлінгів).
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