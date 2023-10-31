Гонорари в сотні мільйонів. Названо найбагатших зірок Великої Британії до 30 років

Британські журналісти опублікували список найбагатших зірок Великої Британії в категорії до 30 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail .

Гарри Стайлс другий рік поспіль очолює рейтинг

На верхівці списку, як і у 2022 році, перебуває Гаррі Стайлс, чия кар'єра нині стрімко розвивається.

Гаррі Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)

Не останню роль у цьому зіграв тур "Love on Tour", завдяки якому за два роки вдалося зібрати 508 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, Гаррі уклав угоди з Marvel і Gucci.

Гаррі Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)

Друге місце у рейтингу посіла Дуа Ліпа, чиї статки оцінюються у вражаючі 82,5 мільйона фунтів стерлінгів.

І знову, успіх не обмежується тільки музикою. У неї є власний бренд з онлайн-книжковим клубом, подкастом і різноманітними пропозиціями від відомих модних будинків.

Дуа Ліпа (фото: Getty Images)

Крім того, цього року Дуа Ліпа представила свою власну лінійку для Versace. І не варто забувати її маленьку, але значну роль у фільмі "Барбі".

Третє місце посідає соліст з One Direction, Найл Хоран, чий дохід становить значні 60,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Найл Хоран (фото: instagram.com/niallhoran)

Повний список найбагатших зірок Великої Британії до 30 років