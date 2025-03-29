Скільки заробив Вакарчук на службі в ЗСУ. Оприлюднено доходи лідера "ОЕ"

Скільки заробляє Вакарчук

Так, артист задекларував доходи. Частину коштів він заробив в ЗСУ, частину - з роялті, політичної партії та власної компанії.

Так, за 2024 рік, як зазначено в декларації, Вакарчук заробив:

104 400 гривень - "грошове забезпечення" від ТОВ "СУПЕРСИМЕТРІЯ"

28 000 гривень - "гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами" від ТОВ "СУПЕРСИМЕТРІЯ"

30 000 гривень - "роялті" від політичної партії "Голос"

68 гривень - "проценти" від банку

200 000 гривень - "гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами" від ТОВ "С'ЮЗІ ПРОДАКШН УКРАЇНА"

68 626 гривень - "роялті" від ГО "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ"

176 535 - "грошове забезпечення" на військовій службі

152 228 - "грошове забезпечення" на військовій службі

243 894 - "гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами" від Shamrock Management LLC.

Таким чином, за минулий рік на службі в ЗСУ за минулий рік Вакарчук заробив 328 763 гривень (якщо ділити на 12 - то приблизно 27 тисяч на місяць).

Декларація Вакарчука (скріншот)

Влітку 2024 року менеджер гурту "Океан Ельзи" та самого співака Вікторія Хоменко розповіла, яку посаду в ЗСУ обіймає Вакарчук. Він - офіцер морально-психологічного забезпечення.

"Він в свій час проходив військову кафедру при університеті, спеціальність "військова соціологія, психологія", тож, офіцер МПЗ. Його поїздки, виступи на фронті, яких вже понад 250 на всій лінії, напрямках, зокрема, - частина цього", - казала Хоменко в коментарі Апострофу.

Також Вакарчук задекларував грошові активи. На рахунках він зберігає приблизно 140 000 доларів та майже 50 000 гривень.

Декларація Вакарчука (скріншот)

А ще співак має готівку. Він, як вказано в декларації, зберігає 5 мільйонів гривень, 175 000 доларів та 125 тисяч євро.

Скільки грошей у Вакарчука (скріншот)

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