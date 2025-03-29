Скільки заробив Вакарчук на службі в ЗСУ. Оприлюднено доходи лідера "ОЕ"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який на початку повномасштабної війни РФ проти України долучився до лав ЗСУ, задекларував свої доходи за 2024 рік. І виявилося, за цей період він заробив понад мільйон гривень.
Яку зарплатню в ЗСУ отримує Вакарчук, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, артист задекларував доходи. Частину коштів він заробив в ЗСУ, частину - з роялті, політичної партії та власної компанії.
Таким чином, за минулий рік на службі в ЗСУ за минулий рік Вакарчук заробив 328 763 гривень (якщо ділити на 12 - то приблизно 27 тисяч на місяць).
Влітку 2024 року менеджер гурту "Океан Ельзи" та самого співака Вікторія Хоменко розповіла, яку посаду в ЗСУ обіймає Вакарчук. Він - офіцер морально-психологічного забезпечення.
"Він в свій час проходив військову кафедру при університеті, спеціальність "військова соціологія, психологія", тож, офіцер МПЗ. Його поїздки, виступи на фронті, яких вже понад 250 на всій лінії, напрямках, зокрема, - частина цього", - казала Хоменко в коментарі Апострофу.
Також Вакарчук задекларував грошові активи. На рахунках він зберігає приблизно 140 000 доларів та майже 50 000 гривень.
А ще співак має готівку. Він, як вказано в декларації, зберігає 5 мільйонів гривень, 175 000 доларів та 125 тисяч євро.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: декларація Вакарчука на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Главком, Апостроф.