Сколько заработал Вакарчук на службе в ВСУ. Обнародованы доходы лидера "ОЕ"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины вступил в ряды ВСУ, задекларировал свои доходы за 2024 год. И оказалось, за этот период он заработал более миллиона гривен.
Какую зарплату в ВСУ получает Вакарчук, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Да, артист задекларировал доходы. Часть средств он заработал в ВСУ, часть - с роялти, политической партии и собственной компании.
Таким образом, за прошлый год на службе в ВСУ за прошлый год Вакарчук заработал 328 763 гривен (если делить на 12 - то примерно 27 тысяч в месяц).
Летом 2024 года менеджер группы "Океан Ельзи" и самого певца Виктория Хоменко рассказала, какую должность в ВСУ занимает Вакарчук. Он - офицер морально-психологического обеспечения.
"Он в свое время проходил военную кафедру при университете, специальность "военная социология, психология", поэтому, офицер МПЗ. Его поездки, выступления на фронте, которых уже более 250 на всей линии, направлениях, в частности, - часть этого", - говорила Хоменко в комментарии Апострофу.
Также Вакарчук задекларировал денежные активы. На счетах он хранит примерно 140 000 долларов и почти 50 000 гривен.
А еще у певца есть наличные деньги. Он, как указано в декларации, хранит 5 миллионов гривен, 175 000 долларов и 125 тысяч евро.
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При создании материала были использованы источники: декларация Вакарчука на сайте Единого государственного реестра деклараций, Главком, Апостроф.