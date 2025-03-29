Сколько заработал Вакарчук на службе в ВСУ. Обнародованы доходы лидера "ОЕ"

Сколько зарабатывает Вакарчук

Да, артист задекларировал доходы. Часть средств он заработал в ВСУ, часть - с роялти, политической партии и собственной компании.

Так, за 2024 год, как указано в декларации, Вакарчук заработал:

104 400 гривен - "денежное обеспечение" от ООО "СУПЕРСИМЕТРІЯ"

28 000 гривен - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от ООО "СУПЕРСИМЕТРІЯ"

30 000 гривен - "роялти" от политической партии "Голос"

68 гривен - "проценты" от банка

200 000 гривен - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от ООО "С'ЮЗІ ПРОДАКШН УКРАЇНА"

68 626 гривен - "роялти" от ОО "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ"

176 535 - "денежное обеспечение" на военной службе

152 228 - "денежное обеспечение" на военной службе

243 894 - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от Shamrock Management LLC.

Таким образом, за прошлый год на службе в ВСУ за прошлый год Вакарчук заработал 328 763 гривен (если делить на 12 - то примерно 27 тысяч в месяц).

Декларация Вакарчука (скриншот)

Летом 2024 года менеджер группы "Океан Ельзи" и самого певца Виктория Хоменко рассказала, какую должность в ВСУ занимает Вакарчук. Он - офицер морально-психологического обеспечения.

"Он в свое время проходил военную кафедру при университете, специальность "военная социология, психология", поэтому, офицер МПЗ. Его поездки, выступления на фронте, которых уже более 250 на всей линии, направлениях, в частности, - часть этого", - говорила Хоменко в комментарии Апострофу.

Также Вакарчук задекларировал денежные активы. На счетах он хранит примерно 140 000 долларов и почти 50 000 гривен.

Декларация Вакарчука (скриншот)

А еще у певца есть наличные деньги. Он, как указано в декларации, хранит 5 миллионов гривен, 175 000 долларов и 125 тысяч евро.

Сколько денег у Вакарчука (скриншот)

Вас может заинтересовать