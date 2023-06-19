Скільки зараз коштує встановлення кондиціонерів і як правильно обрати спліт-систему

Ціна на послуги установки кондиціонера

Моніторинг цін на монтаж кондиціонерів у Києві показує, що на сьогодні в столиці орієнтовно установка спліт-систем коштуватиме в середньому від 2200 до 4500 гривень.

Ціни на монтаж кондиціонерів у Києві (скриншот)

Ціни на монтаж кондиціонерів у Києві (скриншот)

При цьому деякі фірми не враховують у вартість монтажу всілякі додаткові послуги, наприклад, виїзд майстра для консультації і складання калькуляції, кріплення зовнішнього блоку на метал, пробивання додаткових отворів (штроблення під трасу чи під кабель) тощо.

Тому варто обговорити ці нюанси відразу з менеджерами. Інакше вартість встановлення кондиціонера може суттєво відрізнятися від тієї, яку ви собі нафантазували.

Вартість додаткових послуг при установленні кондиціонерів у Києві (скриншот)

Вартість додаткових послуг при установленні кондиціонерів у Києві (скриншот)

Цікаво, що у Львові, наприклад, ціни на монтаж кондиціонерів нічим не поступаються київським. А за деякі послуги навіть доведеться заплатити більше.

Ціни на монтаж кондиціонерів у Львові (скриншот)

Ціни на монтаж кондиціонерів у Львові (скриншот)

В інших містах - Вінниці, Дніпрі, Чернівцях тощо - ціни трохи дешевші. Установка кондиціонерів сьогодні коштує в середньому від 2500 гривень.

Приблизні ціни на монтаж кондиціонерів у містах України (скриншот)

Зауважимо, що деякі компанії пропонують знижки при покупці кондиціонера у їхніх магазинах. Цей аспект також може допомогти вам зекономити.

Скриншот

В цілому, можна зробити висновок, що вартість встановлення кондиціонерів сьогодні в різних містах України, не надто різниться. Але в Києві і Львові - ціни чи не найвищі серед усіх населених пунктів.

Як обрати кондиціонер

Встановити кондиціонер не так вже й важко, як бачимо. Але головне - аби було що встановлювати. Для цього треба придбати якісну спліт-систему кондиціонування. І ось на що звернути увагу перш за все.

Потужність

Ви маєте визначити потрібну потужність кондиціонера. Вона залежить від площі приміщення, кількості людей, що там постійно перебувають, а також від сонячної активності. Загальне правило - на 10 квадратних метрів потрібно близько 1 кВт потужності кондиціонера.

Енергоефективність

При виборі кондиціонера важливо звернути увагу на його енергоефективність. Кондиціонери з високим класом енергоефективності (A, A+, A++) споживають менше електроенергії.

Функції

Сьогодні кондиціонери мають багато додаткових функцій, таких як автоматичний режим, режим "сон", функція обігріву, очищення повітря, таймер, інверторний режим тощо. Визначте, які функції вам необхідні, і шукайте модель, що їх підтримує.

Шумові характеристики

Для комфортного використання кондиціонера важливо, щоб він працював якомога тихіше. Зверніть увагу на дБ (децибели), які вказують на рівень шуму пристрою.

Сервіс і гарантія

Перевірте, яка гарантія надається на кондиціонер, а також наявність сервісного обслуговування в вашому регіоні. Це важливо для подальшого обслуговування та ремонту пристрою.

Бренд

Обирайте кондиціонери від відомих виробників. Як правило, у них краща якість, надійність і довговічність.

Дизайн

Хоча це не найважливіший фактор, але кондиціонер повинен гармонійно вписуватися в інтер'єр вашої квартири.

Ціна

Ціна кондиціонера повинна відповідати вашому бюджету. Але пам'ятайте, що дешеві моделі можуть бути менш ефективними і ненадійними.

Відгуки

Перед купівлею прочитайте відгуки про обраний вами кондиціонер. Це допоможе вам краще зрозуміти його реальну роботу і надійність.