Скільки води і молока треба пити дітям у 5, 9 і 14 років: названа оптимальна кількість

Загальні потреби гідратації

Експерти з дослідження здорового харчування з Академії харчування та дієтології розповіли, що індивідуальна потреба в рідині залежить від віку, статі, ваги, фізичної активності та інших факторів, таких як клімат.

Однак, щоб уникнути зневоднення, дітям в середньому потрібно випивати такі кількості на день:

5-8 років - 1 л рідини на день

9-13 років - 1,5-2 л на день

підліткам 14-18 років потрібно випивати приблизно 2-2,5 л рідини на день

Скільки води пити на день

Дитина повинна пити не солодку та не газовану воду, а задовільняти водний баланс звичайною.

У різному віці потрібно пити таку кількість води на день:

5-8 років - 1 л

9-13 років - майже 2 л

14-18 років - 2,5 л води на день

Кількість води, яка потрібна кожній дитині, щодня змінюється залежно від того, наскільки вони активні, погоди та кількості рідини, яку вони отримують з інших продуктів.

Наприклад, якщо 8-річна дитина п’є максимальну рекомендовану кількість молока та соку, тоді їй потрібно буде споживати лише 0,5 л води, щоб задовольнити свої потреби в гідратації.

Добова потреба молока для дітей

Звичайне пастеризоване молоко рекомендовано пити дітям 5-18 років. Якщо дитина п’є молоко, то вона може пити менше води, щоб задовольнити потреби в гідратації.

Однак, якщо вона задовольняє частину своїх потреб у молочних продуктах за допомогою йогурту та сиру і п’є менше молока, їй потрібно буде збільшити кількість води.

Рекомендовані кількості молока:

5-8 років - 0,5 л на день

9-18 років - 0,7 л

Молоко є чудовим джерелом поживних речовин, яких дітям часто не вистачає (білка, кальцію, калію, вітаміну D). Якщо дитина не п’є молока, вона також може отримати ці поживні речовини, вживаючи молочні продукти, такі як йогурт і сир.