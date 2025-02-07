Сколько воды и молока надо пить детям в 5, 9 и 14 лет: названо оптимальное количество

Общие потребности гидратации

Эксперты по исследованию здорового питания из Академии питания и диетологии рассказали, что индивидуальная потребность в жидкости зависит от возраста, пола, веса, физической активности и других факторов, таких как климат.

Однако, чтобы избежать обезвоживания, детям в среднем нужно выпивать такие количества в день:

5-8 лет - 1 л жидкости в день

9-13 лет - 1,5-2 л в день

подросткам 14-18 лет нужно выпивать примерно 2-2,5 л жидкости в день

Сколько воды пить в день

Ребенок должен пить не сладкую и не газированную воду, а удовлетворять водный баланс обычной.

В разном возрасте нужно пить такое количество воды в день:

5-8 лет - 1 л

9-13 лет - почти 2 л

14-18 лет - 2,5 л воды в день

Количество воды, которое требуется каждому ребенку, ежедневно меняется в зависимости от того, насколько они активны, погоды и количества жидкости, которую они получают из других продуктов.

Например, если 8-летний ребенок пьет максимальное рекомендованное количество молока и сока, тогда ему нужно будет потреблять только 0,5 л воды, чтобы удовлетворить свои потребности в гидратации.

Суточная потребность молока для детей

Обычное пастеризованное молоко рекомендуется пить детям 5-18 лет. Если ребенок пьет молоко, то он может пить меньше воды, чтобы удовлетворить потребности в гидратации.

Однако, если он удовлетворяет часть своих потребностей в молочных продуктах с помощью йогурта и сыра и пьет меньше молока, ему нужно будет увеличить количество воды.

Рекомендуемые количества молока:

5-8 лет - 0,5 л в день

9-18 лет - 0,7 л

Молоко является прекрасным источником питательных веществ, которых детям часто не хватает (белка, кальция, калия, витамина D). Если ребенок не пьет молока, он также может получить эти питательные вещества, употребляя молочные продукты, такие как йогурт и творог.