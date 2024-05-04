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Скільки витрачати на великодній стіл: українці дали відповідь (відео)

Скільки коштує великодній кошик 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В умовах війни та бойових дій ціни на продукти та інші види товарів зростають. Проте українці все одно відзначають свята, накривають столи та продовжують жити.

РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців, скільки вони планують витрачати на великодній стіл і як ставляться до стрімкого підвищення цін.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт Інституту аграрної економіки, коментарі респондентів.

Вартість великоднього кошика 2024

За даними науковців Інституту аграрної економіки, у 2024 році великодній кошик на родину з чотирьох осіб обійдеться близько 1 420 гривень. Це майже на 18% дорожче, ніж торік.

Якщо ви плануєте випікати паску самостійно, то середня вартість однієї складе 180 гривень за кілограм. Минулого року ця сума була на 10 гривень меншою.

Варто зазначити, що в магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже ціна коливається залежно від складових та оздоблення випічки.

Найдорожчими у великодньому кошику все ще залишаються м'ясні продукти:

  • домашня ковбаса - 200 гривень за 500 грамів
  • буженина - 250 гривень за 500 грамів
  • сало - до 110 гривень за 500 грамів (якщо 210-280 гривень за кілограм)

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 150 гривень.

"У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими (помідори, огірки, яблука, червоне вино), його вартість зросте до 1652 гривень. Це на 12,9 % перевищує вартість торішнього кошика", - зауважили науковці.

Скільки українці збираються витратити на свято

Відповідь на це запитання дивіться в опитуванні на YouTube-каналі РБК-Україна.

 

Раніше ми розповідали, де та коли будуть освячувати паски по областях.

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