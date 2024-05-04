Скільки витрачати на великодній стіл: українці дали відповідь (відео)

Вартість великоднього кошика 2024

За даними науковців Інституту аграрної економіки, у 2024 році великодній кошик на родину з чотирьох осіб обійдеться близько 1 420 гривень. Це майже на 18% дорожче, ніж торік.

Якщо ви плануєте випікати паску самостійно, то середня вартість однієї складе 180 гривень за кілограм. Минулого року ця сума була на 10 гривень меншою.

Варто зазначити, що в магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже ціна коливається залежно від складових та оздоблення випічки.

Найдорожчими у великодньому кошику все ще залишаються м'ясні продукти:

домашня ковбаса - 200 гривень за 500 грамів

буженина - 250 гривень за 500 грамів

сало - до 110 гривень за 500 грамів (якщо 210-280 гривень за кілограм)

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 150 гривень.

"У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими (помідори, огірки, яблука, червоне вино), його вартість зросте до 1652 гривень. Це на 12,9 % перевищує вартість торішнього кошика", - зауважили науковці.

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