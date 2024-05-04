Сколько тратить на пасхальный стол: украинцы дали ответ (видео)

Стоимость пасхальной корзины 2024

По данным ученых Института аграрной экономики, в 2024 году пасхальная корзина на семью из четырех человек обойдется около 1 420 гривен. Это почти на 18% дороже, чем в прошлом году.

Если вы планируете выпекать паску самостоятельно, то средняя стоимость одной составит 180 гривен за килограмм. В прошлом году эта сумма была на 10 гривен меньше.

Стоит отметить, что в магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь цена колеблется в зависимости от составляющих и украшения выпечки.

Самыми дорогими в пасхальной корзине все еще остаются мясные продукты:

домашняя колбаса - 200 гривен за 500 граммов

буженина - 250 гривен за 500 граммов

сало - до 110 гривен за 500 граммов (если 210-280 гривен за килограмм)

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 150 гривен.

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино), ее стоимость вырастет до 1 652 гривен. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины", - отметили ученые.

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