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Сколько тратить на пасхальный стол: украинцы дали ответ (видео)

Сколько стоит пасхальная корзина 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В условиях войны и военных действий цены на продукты и другие виды товаров растут. Однако украинцы все равно отмечают праздники, накрывают столы и продолжают жить.

РБК-Украина (проект Styler) спросило украинцев, сколько они планируют тратить на пасхальный стол и как относятся к стремительному повышению цен.

При написании материала использовались источники: сайт Института аграрной экономики, комментарии респондентов.

Стоимость пасхальной корзины 2024

По данным ученых Института аграрной экономики, в 2024 году пасхальная корзина на семью из четырех человек обойдется около 1 420 гривен. Это почти на 18% дороже, чем в прошлом году.

Если вы планируете выпекать паску самостоятельно, то средняя стоимость одной составит 180 гривен за килограмм. В прошлом году эта сумма была на 10 гривен меньше.

Стоит отметить, что в магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь цена колеблется в зависимости от составляющих и украшения выпечки.

Самыми дорогими в пасхальной корзине все еще остаются мясные продукты:

  • домашняя колбаса - 200 гривен за 500 граммов
  • буженина - 250 гривен за 500 граммов
  • сало - до 110 гривен за 500 граммов (если 210-280 гривен за килограмм)

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 150 гривен.

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино), ее стоимость вырастет до 1 652 гривен. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины", - отметили ученые.

Сколько украинцы собираются потратить на праздник

Ответ на этот вопрос смотрите в опросе на YouTube канале РБК-Украина.

 

Раньше мы рассказывали, где и когда будут освящать пасхи по областям.

Читайте также, сколько стоят разные виды магазинных пасок.

А еще мы делились секретами выпекания идеальных пасочек, которой получаться у каждой хозяйки.

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