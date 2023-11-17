"Скільки чоловіків закохувались у свою викладачку?" Цікаві статистичні факти із шоу "Хто зверху?"
16 листопада вийшов восьмий випуск ігрового протистояння чоловіків та жінок. У гендерному двобої на чолі з капітанами Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком зійшлись: акторка Даша Петрожицька, гумористка Настя Ткаченко, співачка та інфлюенсерка Аня Трінчер, співак Enleo, гуморист Костя Трембовецький та гуморист Ігор Ласточкін.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
У скількох відсотків чоловіків язик не повернеться, аби сказати дружині, що їй потрібно схуднути?
69% чоловіків справді ніколи не дозволять собі схожих висловлювань.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок надсилали повідомлення чоловікові, який їм подобається, а потім писали: "Вибач, я випадково"?
За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 38% представниць прекрасної половини людства справді так робили.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків не проти, аби дівчина сама за себе заплатила на побаченні?
Майже половина, а саме 48% хлопців, погодяться на це.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків брехали, що в них був перший секс, коли його ще не було?
Правильний відсоток, який озвучили в ефірі шоу "Хто зверху?", - 41%.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок ніколи не розповідали теперішньому, скільки в неї було колишніх?
Майже половина всіх опитаних, тобто 43%, відповіли, що намагаються приховувати минуле.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків хоч раз забували, в якому класі вчиться їхня дитина?
34% представники сильної половини людства зізнались у цьому.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків закохувались у свою вчительку чи викладачку?
Такий досвід мають 33% чоловіків.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
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