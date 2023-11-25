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"Скільки чоловіків уже відклали пляшку на День Перемоги?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Автор: Іванна Пашкевич

У дев’ятому ігровому протистоянні жінок та чоловіків, яке показали в ефірі 23 листопада, зійшлися: Даніель Салем, POSITIFF та Женя Таллер проти Jerry Heil, Катерини Нікітіної та Даші Квіткової. Капітани команд – незмінні. Це Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків тримають пляшку чогось особливого на День Перемоги?

Майже всі! А саме 83% представників сильної половини людства вже запланували, чим святкуватимуть такий довгоочікуваний для українців день.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок при знайомстві з чоловіком насамперед дивляться на наявність обручки?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 63% дівчат мають цю звичку.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків вважають, що психолог - це зайва трата грошей?

Майже половина, а саме 46% чоловіків справді мають таку позицію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків знайомили колишню з нинішньою?

21% хоча б раз так робили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок у гніві видаляли всі фотографії з хлопцем, а потім шкодували про це?

Виявилося, що 68% хоча б раз діяли так імпульсивно й кардинально.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків за останній час зробили те, на що раніше не наважувались?

За статистикою шоу "Хто зверху?", це 59%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків згодні з фразою: "Послухай жінку і зроби навпаки"?

Правильна відповідь - 47%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Нещодавно ми розповідали, що журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік.

Також ми писали, що українцям розвіяли відомий міф про екстрену медичну допомогу.

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