"Скільки чоловіків уже відклали пляшку на День Перемоги?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

Скільки відсотків чоловіків тримають пляшку чогось особливого на День Перемоги?

Майже всі! А саме 83% представників сильної половини людства вже запланували, чим святкуватимуть такий довгоочікуваний для українців день.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок при знайомстві з чоловіком насамперед дивляться на наявність обручки?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 63% дівчат мають цю звичку.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків вважають, що психолог - це зайва трата грошей?

Майже половина, а саме 46% чоловіків справді мають таку позицію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків знайомили колишню з нинішньою?

21% хоча б раз так робили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок у гніві видаляли всі фотографії з хлопцем, а потім шкодували про це?

Виявилося, що 68% хоча б раз діяли так імпульсивно й кардинально.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків за останній час зробили те, на що раніше не наважувались?

За статистикою шоу "Хто зверху?", це 59%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків згодні з фразою: "Послухай жінку і зроби навпаки"?

Правильна відповідь - 47%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)