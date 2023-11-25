"Сколько мужчин уже отложили бутылку на День Победы?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин держат бутылку чего-нибудь особенного в День Победы?

Почти все! А именно 83% представителей сильной половины человечества уже запланировали, чем будут праздновать столь долгожданный для украинцев день.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин при знакомстве с мужчиной прежде всего смотрят на наличие кольца?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 63% девушек имеют эту привычку.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин считают, что психолог - это излишняя трата денег?

Почти половина, а именно 46% мужчин, действительно имеют такую позицию.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин знакомили бывшую с нынешней?

21% хотя бы раз так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин в гневе удаляли все фотографии с парнем, а потом жалели об этом?

Оказалось, что 68% хотя бы раз действовали так импульсивно и кардинально.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин за последнее время сделали то, на что раньше не решались?

По статистике шоу "Хто зверху?" это 59%.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин согласны с фразой: "Послушай женщину и сделай наоборот"?

Правильный ответ - 47%.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)