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"Сколько мужчин уже отложили бутылку на День Победы?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

В девятом игровом противостоянии женщин и мужчин, которое показали в эфире 23 ноября, сошлись Даниэль Салем, POSITIFF и Женя Таллер против Jerry Heil, Екатерины Никитиной и Даши Квитковой. Капитаны команд - неизменны. Это Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин держат бутылку чего-нибудь особенного в День Победы?

Почти все! А именно 83% представителей сильной половины человечества уже запланировали, чем будут праздновать столь долгожданный для украинцев день.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал) 

Сколько процентов женщин при знакомстве с мужчиной прежде всего смотрят на наличие кольца?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 63% девушек имеют эту привычку.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин считают, что психолог - это излишняя трата денег?

Почти половина, а именно 46% мужчин, действительно имеют такую позицию.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин знакомили бывшую с нынешней?

21% хотя бы раз так поступали.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин в гневе удаляли все фотографии с парнем, а потом жалели об этом?

Оказалось, что 68% хотя бы раз действовали так импульсивно и кардинально.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин за последнее время сделали то, на что раньше не решались?

По статистике шоу "Хто зверху?" это 59%.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин согласны с фразой: "Послушай женщину и сделай наоборот"?

Правильный ответ - 47%.

Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)

Недавно мы рассказывали, что журнал Timе внес 9 фото из Украины в сотню лучших в мире за 2023 год.

Также мы писали, что украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи.

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