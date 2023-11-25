"Сколько мужчин уже отложили бутылку на День Победы?" Интересная статистика из шоу "Хто зверху?"

В девятом игровом противостоянии женщин и мужчин, которое показали в эфире 23 ноября, сошлись Даниэль Салем, POSITIFF и Женя Таллер против Jerry Heil, Екатерины Никитиной и Даши Квитковой. Капитаны команд - неизменны. Это Леся Никитюк и Богдан Шелудяк.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.
Сколько процентов мужчин держат бутылку чего-нибудь особенного в День Победы?
Почти все! А именно 83% представителей сильной половины человечества уже запланировали, чем будут праздновать столь долгожданный для украинцев день.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов женщин при знакомстве с мужчиной прежде всего смотрят на наличие кольца?
По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 63% девушек имеют эту привычку.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин считают, что психолог - это излишняя трата денег?
Почти половина, а именно 46% мужчин, действительно имеют такую позицию.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин знакомили бывшую с нынешней?
21% хотя бы раз так поступали.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов женщин в гневе удаляли все фотографии с парнем, а потом жалели об этом?
Оказалось, что 68% хотя бы раз действовали так импульсивно и кардинально.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин за последнее время сделали то, на что раньше не решались?
По статистике шоу "Хто зверху?" это 59%.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Сколько процентов мужчин согласны с фразой: "Послушай женщину и сделай наоборот"?
Правильный ответ - 47%.
Звезды на шоу "Хто зверху"? (фото: Новый канал)
Недавно мы рассказывали, что журнал Timе внес 9 фото из Украины в сотню лучших в мире за 2023 год.
Также мы писали, что украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи.