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Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

П'ятниця 24 листопада 2023 21:00
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Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри 9 фото з України увійшли у сотню найкращих за 2023 рік (фото: Євген Малолєтка)
Автор: Василина Копитко

Американський журнал Timе визначив 100 найкращих світлин 2023 року. Серед них - 9 фото, які зробили в Україні. Вони показують страшні будні повномасштабної війни та відчайдушну боротьбу українців проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Time.

В окопі під Бахмутом

Максим Дондюк зробив цю світлину для The New Yorker. На фото руки українського воїна 28-ї бригади, що сидить за кількасот метрів від ворожих окопів у Бахмуті.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Бахмут із висоти пташиного польоту

Військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови зробили знімок для AP. На ньому показаний Бахмут із висоти пташиного польоту, де точаться найзапекліші бої з окупантами.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Прощання із полеглим героєм

Данієль Коул зробив знімок для AP на похороні воїна Олексія Завадського. Він загинув у Бахмуті.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Порятунок пораненого

Фотограф Євген Малолєтка для AP зафіксував, як лікарі рятують пораненого захисника біля Бахмута 26 лютого.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Поранений воїн

Девід Гуттенфельдер для NYT зробив фото українського пораненого воїна на ношах, який палить останню сигарету перед тим, як його заберуть "Госпітальєри".

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Маленькі жертви війни

Ніколь Танг для NYT сфотографувала дітей, які були травмовані внаслідок російських атак. Знімок зроблений в укритті "Охматдиту" в Києві.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Втеча від російського обстрілу

Олександр Магул зробив знімок для АР. Кадр показує, як родина тікає від обстрілу житлового кварталу в Первомайську на Харківщині.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Поранений у прифронтовому медпункті

Анна Кудрявцева для Reuters сфотографувала українського пораненого захисника, що перебуває у прифронтовому медпункті під час нападу Росії на Україну.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

"Доля окупантів в Україні"

Фотограф Тайлер Гікс для The New Yorker зробив знімок із рештками російського солдата на дорозі в Донецькій області.

Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Раніше ми писали про те, які 10 фото української природи визнані найкращими у цьому році.

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