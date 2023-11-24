Журнал Timе вніс 9 фото з України у сотню найкращих у світі за 2023 рік. Ось ці кадри

Американський журнал Timе визначив 100 найкращих світлин 2023 року. Серед них - 9 фото, які зробили в Україні. Вони показують страшні будні повномасштабної війни та відчайдушну боротьбу українців проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Time .

В окопі під Бахмутом

Максим Дондюк зробив цю світлину для The New Yorker. На фото руки українського воїна 28-ї бригади, що сидить за кількасот метрів від ворожих окопів у Бахмуті.

Бахмут із висоти пташиного польоту

Військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови зробили знімок для AP. На ньому показаний Бахмут із висоти пташиного польоту, де точаться найзапекліші бої з окупантами.

Прощання із полеглим героєм

Данієль Коул зробив знімок для AP на похороні воїна Олексія Завадського. Він загинув у Бахмуті.

Порятунок пораненого

Фотограф Євген Малолєтка для AP зафіксував, як лікарі рятують пораненого захисника біля Бахмута 26 лютого.

Поранений воїн

Девід Гуттенфельдер для NYT зробив фото українського пораненого воїна на ношах, який палить останню сигарету перед тим, як його заберуть "Госпітальєри".

Маленькі жертви війни

Ніколь Танг для NYT сфотографувала дітей, які були травмовані внаслідок російських атак. Знімок зроблений в укритті "Охматдиту" в Києві.

Втеча від російського обстрілу

Олександр Магул зробив знімок для АР. Кадр показує, як родина тікає від обстрілу житлового кварталу в Первомайську на Харківщині.

Поранений у прифронтовому медпункті

Анна Кудрявцева для Reuters сфотографувала українського пораненого захисника, що перебуває у прифронтовому медпункті під час нападу Росії на Україну.

"Доля окупантів в Україні"

Фотограф Тайлер Гікс для The New Yorker зробив знімок із рештками російського солдата на дорозі в Донецькій області.