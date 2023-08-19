Скільки українці витрачають на їжу та де в Європі найдорожче харчування: дослідження

Статистика у світі

Аналітики порівняли статистичні дані 105 країн для того, щоб визначити, де харчування вдома є найдорожчим.

Мешканці США витрачають зі своєї зарплати лише 6,7% на харчування. Далі відсоткове співвідношення росте:

Велика Британія - 8,7%

Німеччина - 12%

Франція - 14,1%

Італія - 15,5%

Китай - 20%

Туреччина - 27,3%

Росія - 29%

Україна - 41,6%

Нігерія - 59%

Інфографіка: picodi.com

Україна в цьому рейтингу розташована на 93-му місці серед 105 країн - на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).

Статистика в Європі

Найвищі витрати на продукти харчування в Європі відзначаються у Швейцарії, Норвегії та Данії, що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.

Найнижчі витрати на продукти харчування відзначені в Білорусі та Молдові. Розгляньмо детальніше:

Швейцарія - 359 доларів (13 256 гривень)

Швеція - 272 долари (10 043 гривні)

Франція - 270 доларів (9 969 гривень)

Італія - 264 долари (9 748 гривень)

Німеччина - 241 долар (8 899 гривень)

Велика Британія - 202 долари (7 422 гривень)

Росія - 146 доларів (5 391 гривня)

Польща - 142 долари (5 243 гривні)

Грузія - 116 доларів (4 283 гривні)

Україна - 108 доларів (3 988 гривень)

Молдова - 97 доларів (3 581 гривня)

Зверніть увагу, що витрати підраховані за їжу вдома на місяць.

Інфографіка: picodi.com