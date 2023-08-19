Сколько украинцы тратят на еду и где в Европе самое дорогое питание: исследование

Питание - это та часть бюджета, на которую может пойти немало средств, учитывая ваши потребности, ценовую политику в стране и качество продуктов. Аналитики подсчитали, сколько украинцы и жители других стран Европы и Африки тратят на еду и напитки дома.
Где дороже всего и дешевле всего питаться - подробнее читайте в материале Styler ниже.
Аналитики сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.
Жители США тратят со своей зарплаты только 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:
Инфографика: picodi.com
Украина в этом рейтинге расположена на 93 месте среди 105 стран - на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).
Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что объяснимо общими высокими ценами в этих странах.
Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси и Молдове. Рассмотрим подробнее:
Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.
Инфографика: picodi.com
Раньше мы рассказывали, на сколько отличаются цены на продукты в Украине и Польше.