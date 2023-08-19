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Сколько украинцы тратят на еду и где в Европе самое дорогое питание: исследование

Где в Европе самое дорогое питание (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Питание - это та часть бюджета, на которую может пойти немало средств, учитывая ваши потребности, ценовую политику в стране и качество продуктов. Аналитики подсчитали, сколько украинцы и жители других стран Европы и Африки тратят на еду и напитки дома.

Где дороже всего и дешевле всего питаться - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Статистика в мире

Аналитики сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.

Жители США тратят со своей зарплаты только 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:

  • Великобритания - 8,7%
  • Германия - 12%
  • Франция - 14,1%
  • Италия - 15,5%
  • Китай - 20%
  • Турция - 27,3%
  • Россия - 29%
  • Украина - 41,6%
  • Нигерия - 59%

Инфографика: picodi.com

Украина в этом рейтинге расположена на 93 месте среди 105 стран - на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Статистика в Европе

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что объяснимо общими высокими ценами в этих странах.

Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси и Молдове. Рассмотрим подробнее:

  • Швейцария - 359 долларов (13 256 гривен)
  • Швеция - 272 доллара (10 043 гривны)
  • Франция - 270 долларов (9 969 гривен)
  • Италия - 264 доллара (9 748 гривен)
  • Германия - 241 доллар (8 899 гривен)
  • Великобритания - 202 доллара (7 422 гривен)
  • Россия - 146 долларов (5 391 гривна)
  • Польша - 142 доллара (5 243 гривны)
  • Грузия - 116 долларов (4 283 гривны)
  • Украина - 108 долларов (3 988 гривен)
  • Молдова - 97 долларов (3 581 гривна)

Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.

Инфографика: picodi.com

Раньше мы рассказывали, на сколько отличаются цены на продукты в Украине и Польше.

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