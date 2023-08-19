Сколько украинцы тратят на еду и где в Европе самое дорогое питание: исследование

Статистика в мире

Аналитики сравнили статистические данные 105 стран для того, чтобы определить, где питание дома самое дорогое.

Жители США тратят со своей зарплаты только 6,7% на питание. Дальше процентное соотношение растет:

Великобритания - 8,7%

Германия - 12%

Франция - 14,1%

Италия - 15,5%

Китай - 20%

Турция - 27,3%

Россия - 29%

Украина - 41,6%

Нигерия - 59%

Инфографика: picodi.com

Украина в этом рейтинге расположена на 93 месте среди 105 стран - на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Статистика в Европе

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии, Норвегии и Дании, что объяснимо общими высокими ценами в этих странах.

Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси и Молдове. Рассмотрим подробнее:

Швейцария - 359 долларов (13 256 гривен)

Швеция - 272 доллара (10 043 гривны)

Франция - 270 долларов (9 969 гривен)

Италия - 264 доллара (9 748 гривен)

Германия - 241 доллар (8 899 гривен)

Великобритания - 202 доллара (7 422 гривен)

Россия - 146 долларов (5 391 гривна)

Польша - 142 доллара (5 243 гривны)

Грузия - 116 долларов (4 283 гривны)

Украина - 108 долларов (3 988 гривен)

Молдова - 97 долларов (3 581 гривна)

Обратите внимание, что расходы подсчитаны за еду на месяц.

Инфографика: picodi.com