Скільки українці витрачають на каву у всіх регіонах і де вона найдорожча

Де найдорожча і найдешевша кава

Найбільше ціна на каву зросла саме під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом 2022 року середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.

Найдорожче еспресо в:

Одеській області - 36 грн

Донецькій і Херсонській - 35 грн

Харківській - 32 грн

Найдешевше еспресо в:

Хмельницькій області - 21 грн

Сумській - 23 грн

Вінницькій та Житомирській - 24 грн

Зазначимо, що у Києві та Львові ціна на еспресо - середня по Україні і становить 30 грн.

Ціни на еспресо у всіх регіонах України (фото: Опендатабот)

Що таке Індекс Еспресо

Для порівняння вартості життя та рівня цін в різних місцях враховують велику кількість економічних показників, одним з них є - Індекс Еспресо. Він допомагає визначити вартість стандартної порції еспресо в різних містах світу. Саме еспресо є основою усіх кавових напоїв, тому від його ціни залежать ціни на решту асортименту в кав'ярні.

Зазначимо, що ціни на еспресо в Україні нижчі ніж у більшості країн Європи. Дослідження журналу Travelbook 2022 року показує, що Київ посів 29-те місце по вартості еспресо з-поміж 400 меню 42 європейських столиць.

Торік у нашій столиці середня ціна на еспресо становила - 1,35 євро. Найдешевша кава у 2022 році була у столиці Албанії, а найдорожча - у Копенгагені.