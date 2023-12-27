Українці оцінили рівень матеріального добробуту: які покупки можуть собі дозволити

У грудні 2023 року 37% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 51% ˗ як не поганий і не добрий, 10,5% ˗ як добрий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду " Демократичні ініціативи ".

У порівнянні з травнем 2021 року рівень доброту незначно погіршився. Частка тих, хто оцінює рівень як добрий, впала з 14% до 10,5%.

При цьому 10% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).

Частки тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 39%.

Ще 42% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 7%.

Але якщо у червні 2021 року 0,9% опитаних дали відповідь "ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", то зараз таку відповідь не дав жоден респондент.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.