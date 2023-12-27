Сколько украинцы тратят на кофе во всех регионах и где он самый дорогой

Цены на кофе в Украине значительно повысились с начала полномасштабного вторжения, а по сравнению с 2017 годом стоимость эспрессо выросла вдвое и сейчас в среднем стоит 30 гривен.
О том, какие цены на эспрессо в разных регионах страны, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Опендатабот.
Больше всего цена на кофе выросла именно во время полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году средняя стоимость эспрессо повысилась с 20 грн до 28 грн.
Самое дорогое эспрессо в:
Самое дешевое эспрессо в:
Отметим, что в Киеве и Львове цена на эспрессо - средняя по Украине и составляет 30 грн.
Для сравнения стоимости жизни и уровня цен в разных местах учитывают большое количество экономических показателей, одним из них является - Индекс Эспрессо. Он помогает определить стоимость стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Именно эспрессо является основой всех кофейных напитков, поэтому от его цены зависят цены на остальной ассортимент в кофейне.
Отметим, что цены на эспрессо в Украине ниже, чем в большинстве стран Европы. Исследование журнала Travelbook 2022 года показывает, что Киев занял 29-е место по стоимости эспрессо из 400 меню 42 европейских столиц.
В прошлом году в нашей столице средняя цена на эспрессо составляла - 1,35 евро. Самый дешевый кофе в 2022 году был в столице Албании, а самый дорогой - в Копенгагене.
Раньше мы писали о том, какие зерна кофе более полезны - зеленые или жареные.
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