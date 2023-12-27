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Сколько украинцы тратят на кофе во всех регионах и где он самый дорогой

Сколько стоит кофе в разных регионах Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Цены на кофе в Украине значительно повысились с начала полномасштабного вторжения, а по сравнению с 2017 годом стоимость эспрессо выросла вдвое и сейчас в среднем стоит 30 гривен.

О том, какие цены на эспрессо в разных регионах страны, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Опендатабот.

Где самый дорогой и самый дешевый кофе

Больше всего цена на кофе выросла именно во время полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году средняя стоимость эспрессо повысилась с 20 грн до 28 грн.

Самое дорогое эспрессо в:

  • Одесской области - 36 грн
  • Донецкой и Херсонской - 35 грн
  • Харьковской - 32 грн

Самое дешевое эспрессо в:

  • Хмельницкой области - 21 грн
  • Сумской - 23 грн
  • Винницкой и Житомирской - 24 грн

Отметим, что в Киеве и Львове цена на эспрессо - средняя по Украине и составляет 30 грн.

Цены на эспрессо во всех регионах Украины (фото: Опендатабот)

Что такое Индекс Эспрессо

Для сравнения стоимости жизни и уровня цен в разных местах учитывают большое количество экономических показателей, одним из них является - Индекс Эспрессо. Он помогает определить стоимость стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Именно эспрессо является основой всех кофейных напитков, поэтому от его цены зависят цены на остальной ассортимент в кофейне.

Отметим, что цены на эспрессо в Украине ниже, чем в большинстве стран Европы. Исследование журнала Travelbook 2022 года показывает, что Киев занял 29-е место по стоимости эспрессо из 400 меню 42 европейских столиц.

В прошлом году в нашей столице средняя цена на эспрессо составляла - 1,35 евро. Самый дешевый кофе в 2022 году был в столице Албании, а самый дорогой - в Копенгагене.

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