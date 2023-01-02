Скільки цукру можна вживати дитині щодня та у яких продуктах його найбільше

Під час новорічних свят, коли дітям дарують багато солодощів, варто знати, скільки цукру за день можна з'їсти дитині. Також при виборі солодощів варто звертати увагу на етикетки.
Про це повідомляє МОЗ України у Telegram.
Лікар кажуть, що добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я 25 г або 5 чайних ложок без гірки.
Також ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендовано вживати додані цукри.
Щоб зменшити кількість цукру у раціоні, фахівці радять:
Найбільше прихованого цукру є у таких продуктах промислового виробництва:
Важливо, що зловживання цукром призводить до ризику розвитку таких хвороб:
Раніше ми повідомляли, як цукор впливає на організм.
Також вчені називали популярний овоч, який знижує рівень цукру в крові.