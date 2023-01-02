Сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день и в каких продуктах его больше всего

Во время новогодних праздников, когда детям дарят много сладостей, следует знать, сколько сахара в день можно съесть ребенку. Также при выборе сладостей следует обращать внимание на этикетки.
Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.
Врач говорят, что суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения - 25 г или 5 чайных ложек без горки.
Также ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.
Чтобы уменьшить количество сахара в рационе, специалисты советуют:
Больше всего скрытого сахара есть в следующих продуктах промышленного производства:
Важно, что злоупотребление сахаром приводит к риску развития таких болезней:
Ранее мы сообщали, как сахар влияет на организм.
Также ученые называли популярный овощ, снижающий уровень сахара в крови.