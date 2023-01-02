Сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день и в каких продуктах его больше всего

Какая суточная норма сахара для детей

Врач говорят, что суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения - 25 г или 5 чайных ложек без горки.

Также ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.

Чтобы уменьшить количество сахара в рационе, специалисты советуют:

Приучать детей пить воду, а не сладкие напитки;

Во время приготовления блюд на дому кладите меньше сахара, чем в рецепте;

Вместо мороженого делайте домашний йогурт без сахара или взбивайте сливки в блендере со свежими фруктами;

Замените конфеты фруктами;

Мед и сухофрукты лучше ограничить до 2 порций в день (одна порция составляет 15 г);

Выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара. Важно проверять этикетки на продуктах - сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты.

Больше всего скрытого сахара есть в следующих продуктах промышленного производства:

йогуртах;

сладких напитках;

фруктовых соках;

переработанном мясе: сосисках, сардельках, колбасе;

соусах.

Важно, что злоупотребление сахаром приводит к риску развития таких болезней: