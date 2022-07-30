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Ученые назвали популярный овощ, который снижает уровень сахара в крови: что нужно есть

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 18:03
Ученые назвали популярный овощ, который снижает уровень сахара в крови: что нужно есть Какая картошка снижает уровень сахара в крови (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые выяснили, что некоторые виды картофеля положительно влияют на высокий сахар. Такая проблема ведет к ужасным последствиям, среди которых - сердечные болезни, инсульты и проблемы с нервами. Если у вас диабет, стоит серьезно задуматься о своем рационе питания.

Об этом пишет Express.

Какой картофель снижает сахар в крови

С каждой ложкой пищи углеводы превращаются в глюкозу, которая затем попадает в кровеносную систему. Обычно поджелудочной железой вырабатывается гормон инсулин, который позволяет клеткам организма забирать глюкозу из крови.

Гликемический индекс показывает, насколько быстро тот или иной продукт влияет на содержание сахара (глюкозы) в крови.

Продукты с высоким гликемическим индексом разлагаются в организме быстро, вызывая резкое увеличение концентрации глюкозы в крови. Также такие продукты перерабатываются в организме медленнее, и увеличение сахара в нем происходит постепенно.

У некоторых видов картофеля высокий гликемический индекс, а у некоторых - низкий.

В частности, у сладкого картофеля (батата) гликемический индекс низкий. Поэтому такой вид картофеля диетологи рекомендуют.

Диабетикам лучше избегать регулярного употребления в пищу белого картофеля, поскольку в нем высокий гликемический индекс. Также следует воздерживаться от картофеля фри и пюре. Питаться диабетикам можно сладким картофелем и ямсом.

Важно также придерживаться здорового и сбалансированного рациона питания. В пище должно быть мало жиров, сахара и соли. К тому же надо есть больше фруктов и овощей.

Признаки высокого уровня сахара в крови

Когда у вас высокое содержание сахара в крови, то объем мочеиспускания становится больше. Гипергликемия усиливает жажду, чувство усталости и сонливости. К другим симптомам можно отнести микоз и повторяющиеся инфекции кожи и мочевого пузыря.

Высокий уровень сахара также может вызвать затуманенное зрение, потерю веса и тошноту.

Симптомы гипергликемии медленно усиливаются по мере повышения сахара в крови.

Раньше называли фрукт, который снижает сахар в крови и помогает при лишнем весе.

Также мы писали о копеечной специи, которая может на 30% снизить уровень сахара.

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