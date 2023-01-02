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Сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день и в каких продуктах его больше всего

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Понедельник 02 января 2023 20:20
Сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день и в каких продуктах его больше всего Сколько сладкого можно есть детям (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время новогодних праздников, когда детям дарят много сладостей, следует знать, сколько сахара в день можно съесть ребенку. Также при выборе сладостей следует обращать внимание на этикетки.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Какая суточная норма сахара для детей

Врач говорят, что суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения - 25 г или 5 чайных ложек без горки.

Также ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.

Чтобы уменьшить количество сахара в рационе, специалисты советуют:

  • Приучать детей пить воду, а не сладкие напитки;
  • Во время приготовления блюд на дому кладите меньше сахара, чем в рецепте;
  • Вместо мороженого делайте домашний йогурт без сахара или взбивайте сливки в блендере со свежими фруктами;
  • Замените конфеты фруктами;
  • Мед и сухофрукты лучше ограничить до 2 порций в день (одна порция составляет 15 г);
  • Выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара. Важно проверять этикетки на продуктах - сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты.

Больше всего скрытого сахара есть в следующих продуктах промышленного производства:

  • йогуртах;
  • сладких напитках;
  • фруктовых соках;
  • переработанном мясе: сосисках, сардельках, колбасе;
  • соусах.

Важно, что злоупотребление сахаром приводит к риску развития таких болезней:

  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • кариес.

Ранее мы сообщали, как сахар влияет на организм.

Также ученые называли популярный овощ, снижающий уровень сахара в крови.

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