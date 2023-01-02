Сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день и в каких продуктах его больше всего
Во время новогодних праздников, когда детям дарят много сладостей, следует знать, сколько сахара в день можно съесть ребенку. Также при выборе сладостей следует обращать внимание на этикетки.
Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.
Какая суточная норма сахара для детей
Врач говорят, что суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения - 25 г или 5 чайных ложек без горки.
Также ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.
Чтобы уменьшить количество сахара в рационе, специалисты советуют:
- Приучать детей пить воду, а не сладкие напитки;
- Во время приготовления блюд на дому кладите меньше сахара, чем в рецепте;
- Вместо мороженого делайте домашний йогурт без сахара или взбивайте сливки в блендере со свежими фруктами;
- Замените конфеты фруктами;
- Мед и сухофрукты лучше ограничить до 2 порций в день (одна порция составляет 15 г);
- Выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара. Важно проверять этикетки на продуктах - сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты.
Больше всего скрытого сахара есть в следующих продуктах промышленного производства:
- йогуртах;
- сладких напитках;
- фруктовых соках;
- переработанном мясе: сосисках, сардельках, колбасе;
- соусах.
Важно, что злоупотребление сахаром приводит к риску развития таких болезней:
- ожирение;
- сахарный диабет;
- кариес.
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