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Скільки тепер отримуватимуть захисники України: оновлені розміри виплати

Середа 01 травня 2024 14:53
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Скільки тепер отримуватимуть захисники України: оновлені розміри виплати Які виплати зараз отримують військовослужбовці ЗСУ (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Військовослужбовці Збройних сил України, які воюють на лінії зіткнення, можуть отримувати до 190 000 гривень на місяць, а офіцери - ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова речника Міністерства оборони України, старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна в ефірі прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".

Так, за словами речника, військові ЗСУ мають такі виплати:

  • 20 100 гривень - основна зарплата військового
  • 100 000 гривень - за участь у бойових діях
  • 70 000 гривень - за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення
  • 30 000 - оплачується додатково за спеціальні завдання

Військові, які проходять лікування - також отримують основну зарплату. Тобто, навіть при тривалому лікування після поранення військові будуть отримувати мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 100 гривень.

Крім того, Дмитро Лазуткін нагадав, що зараз існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:

  • за знищення ворожого автомобіля - 12 180 гривень
  • за знищення танку - 48 720 гривень
  • за збитий літак або вертоліт - понад 100 000 гривень
  • за знищення корабля 1 рангу - понад 243 000 гривень
  • за знищення БТР та БМП - понад 40 000 гривень

"І це ще не повний список. Для отримання винагороди потрібно, щоб був відповідний запис у журналі бойових дій, було донесення і бажано - фото або відеофіксація", - зазначив речник.

Раніше ми писали про те, які зараз виплати у військових при заключенні контракту.

А ще розповідали про те, які зараз виплати у пенсіонерів, які не мають страхового стажу.

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Зарплата в Україні Виплати Війна Росії проти України
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