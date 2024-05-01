Скільки тепер отримуватимуть захисники України: оновлені розміри виплати

Військовослужбовці Збройних сил України, які воюють на лінії зіткнення, можуть отримувати до 190 000 гривень на місяць, а офіцери - ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова речника Міністерства оборони України, старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна в ефірі прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".

Так, за словами речника, військові ЗСУ мають такі виплати:

20 100 гривень - основна зарплата військового

100 000 гривень - за участь у бойових діях

70 000 гривень - за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення

30 000 - оплачується додатково за спеціальні завдання

Військові, які проходять лікування - також отримують основну зарплату. Тобто, навіть при тривалому лікування після поранення військові будуть отримувати мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 100 гривень.

Крім того, Дмитро Лазуткін нагадав, що зараз існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:

за знищення ворожого автомобіля - 12 180 гривень

за знищення танку - 48 720 гривень

за збитий літак або вертоліт - понад 100 000 гривень

за знищення корабля 1 рангу - понад 243 000 гривень

за знищення БТР та БМП - понад 40 000 гривень

"І це ще не повний список. Для отримання винагороди потрібно, щоб був відповідний запис у журналі бойових дій, було донесення і бажано - фото або відеофіксація", - зазначив речник.