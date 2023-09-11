Скільки ще протримається тепло в Україні: прогноз синоптиків

Скільки ще триватиме тепло в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що тиждень з 11 по 17 вересня радуватиме нас своїм теплом та сонцем.

"Найближчим часом, а сьогодні понеділок, тому найближчим часом дуже доречно у прогнозі, так от! Найближчим часом в Україні триватиме тепла погода. А в деяких навіть літня", - розповіла експерт.

Ближче до середини тижня в Україні буде дуже тепло, а 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами та навіть трохи спуститься вниз температура повітря.

"Однак нічого суттєвого та різкого у погоді не станеться", - зазначила синоптик.

Бабине літо не поспішає залишати Україну, зазначає синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Згідно з його прогнозом, найближчими днями в нашій країні переважатиме антициклональний тип циркуляції та підвищений атмосферний тиск.

Тому дощів можна не чекати, а температура повітря підніматиметься.

Так, протягом 11-13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11 градусів, удень у межах +22…+27.

Коли чекати на заморозки

Якщо вірити прогнозу синоптика Ігоря Кібальчича, то у третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.