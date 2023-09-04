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Синоптик назвала дати бабиного літа в Україні: коли чекати літнього тепла

Понеділок 04 вересня 2023 15:48
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Синоптик назвала дати бабиного літа в Україні: коли чекати літнього тепла Фото: Коли в Україні буде бабине літо (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 4 вересня по 10 вересня очікується літня та тепла погода, тобто так зване бабине літо.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Коли в Україні буде перше бабине літо

Із 5 вересня в Україні буде дуже тепла погода. Причиною є антициклон під назвою Olenka.

Синоптик повідомила, що дощів 5 вересня переважно не буде, вони можуть пройти на сході та Приазов'ї.

Температура повітря очікується комфортною, +22+26, на півдні до +29 градусів.

"У Києві у вівторок буде сухо +25 градусів. Надалі в Україні - бабине літо, буде всюди сухо, свіжо, не холодно", - розповіла синоптик.

До речі, за прогнозами синоптика Володимира Деркача, у вересні українцям варто чекати на бабине літо, але воно буде досить коротким, пишуть "Факти".

Коли буде друге бабине літо

Друге бабине літо синоптики прогнозують після свята Покрови, тобто 14 жовтня.

Незважаючи на досить сухий період, вночі температура повітря опускатиметься все нижче, але це ще не означає прихід сильних заморозків.

За словами синоптика Деркача, у жовтні можливі й перші заморозки вночі, особливо у перші дні місяця. Вже після 14 жовтня очікується бабине літо. У третій декаді температура буде повільно знижуватися.

До речі, раніше ми повідомляли прогноз Укргідрометцентру на вересень.

А також розповідали, коли в Україні по-справжньому похолодає восени.

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