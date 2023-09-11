Сколько еще продержится тепло в Украине: прогноз синоптиков

Сколько еще продлится тепло в Украине

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что неделя с 11 по 17 сентября будет радовать нас своим теплом и солнцем.

"В ближайшее время, а сегодня понедельник, поэтому в ближайшее время очень уместно в прогнозе, так вот! В ближайшее время в Украине продлится теплая погода. А у некоторых даже летняя", - рассказала эксперт.

Ближе к середине недели в Украине будет очень тепло, а 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха.

"Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет", - отметила синоптик.

Бабье лето не спешит покидать Украину, отмечает синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Согласно его прогнозу, ближайшие дни в нашей стране будет преобладать антициклональный тип циркуляции и повышенное атмосферное давление.

Поэтому дождей можно не ждать, а температура воздуха будет подыматься.

Так, в течение 11-13 сентября на большей части территории Украины сохранится преимущественно сухая погода без осадков с заметным повышением температуры воздуха ночью до +6…+11 °С, днём в пределах +22…+27 °С.

Когда ждать заморозков

Если верить прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, то в третьей декаде сентября из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки.

В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи могут быть даже минусовые температуры.