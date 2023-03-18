Скільки сала можна їсти на день, щоб не набрати вагу: нутриціолог розкрила правду

Сало - це ідеальний продукт української кухні. Воно швидко втамовує голод і його не потрібно попередньо готувати. Однак, його потрібно їсти у правильній кількості.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram .

Користь сала

За словами експерта, від сала відмовлятись не варто, адже в ньому:

накопичуються вітаміни групи B, А, Е, D, селен і жирні кислоти;

міститься арахідонова кислота, яка покращує роботу серця, нирок та знижує рівень "поганого" холестерину;

також міститься лецитин, який робить судини еластичнішими та зміцнює їх;

дає енергетичний заряд та відчуття ситості. Саме тому люди в давні часи дуже часто вживали його зранку і йшли працювати. Крім того, якщо його їсти зранку, то воно має жовчогінний ефект.

Також незаперечним плюсом вживання сала вважається його користь для шкіри. Вона стає більш пружною та еластичною.

Добова норма

Нутриціолог каже, що можна споживати 10-15 грам на добу, але не більше 100 грамів на тиждень.

До того ж не варто забувати, що сало - це жир, навіть якщо в ньому є прошарок м‘яса. Тому надмірна кількість споживання може спровокувати розлади здоров‘я.

Річ у тім, що при високій калорійності продукту може статися небажаний набір зайвої ваги. Якщо ви не плануєте активно займатися спортом - не вживайте забагато сала, оскільки отримані калорії неминуче позначаться на вашій талії.

Окрім того, сало необхідно зберігати в холодильнику та їсти злегка засолене. Якщо воно дістало жовтуватий відтінок та специфічний запах - значить воно окислилось і їсти його уже не можна.