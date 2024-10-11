На скільки років може "сісти" P.Diddy та в чому його звинувачують. Усі деталі скандальної справи

Коли відбудеться суд над P.Diddy

Репер постане перед федеральним судом за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекету 5 травня 2025 року. Таке рішення ухвалив у четвер, 10 жовтня, окружний суддя США Арун Субраманян під час третьої появи хіп-хоп-магната в суді з моменту його арешту у вересні.

Прокурор Емілі Джонсон повідомила судді, що уряду потрібно три тижні, щоб представити свою позицію. У свою чергу адвокат Марк Агніфіло заявив, що команді репера знадобиться лише тиждень для підготовки своєї справи.

Коли слухання закінчилося, деякі прихильники Комбса затрималися біля дверей, підвівшись навшпиньки в надії побачити репера, коли його відводитимуть.

Репер тихо сказав: "Я люблю вас" групі, до якої входили його три доньки, три сини та його мати Дженіс Смоллс Комбс. P.Diddy також кілька разів приклав руку до серця та зробив молитовний жест.

Репер (фото: facebook.com/Diddy)

Де зараз знаходиться P.Diddy

Скандальний репер знаходиться у слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні, Нью-Йорк, з 16 вересня. Його адвокати наполягали на звільненні до суду, проте федеральний суддя Нью-Йорка відхилив їхнє клопотання через те, що знаменитість може втекти.

У чому звинувачують P.Diddy

Шона Комбса заарештували у вересні за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, шахрайства та організації перевезень для секс-працівниць.

У федеральній кримінальній справі P.Diddy звинувачується у викраденні, накачуванні наркотиками та примушенні жінок до сексуальних дій, іноді із застосуванням вогнепальної зброї чи загрозою насильства.

Під час огляду його особняка в Лос-Анджелесі поліція виявила предмети, які, за їхніми словами, призначалися для використання в оргіях, відомих як "білі вечірки", зокрема це наркотики та понад 1000 пляшок дитячої олії.

Кадри з вечірки (скриншот)

Крім цього, Шону Комбсу пред'явлено кілька позовів, в яких його звинувачують у зґвалтуванні та нападах.

Юридичні проблеми P.Diddy почалися наприкінці 2023 року, коли на нього подала до суду його колишня дівчина Кассандра Вентура, також відома як Кессі. Вона звинуватила його у жорстокому поводженні з нею та зґвалтуванні.

Цей позов було врегульовано за нерозкриту суму через день після подачі, а Комбс наполягав на своїй невинності.

Через декілька тижнів кілька жінок подали позови, звинувачуючи його в сексуальних домаганнях, причому звинувачення датуються 1991 роком. Одна з них стверджувала, що вона стала жертвою "торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації" та "групового згвалтування" з боку репера та двох інших людей, коли їй було 17 років.

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Чи може P.Diddy отримати ув'язнення

Реперу та продюсеру загрожує довічне ув'язнення, а також мінімум 15 років тюремного терміну, якщо його визнають винним за звинуваченнями у змові з метою вимагання, торгівлі людьми для сексуальної експлуатації та перевезення для участі у незаконній діяльності.