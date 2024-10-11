7 голлівудських зірок, які ніколи не відвідували "білі вечірки" P.Diddy

Водночас деякі знаменитості трималися осторонь Дідді та його вечірок, що тепер виглядає особливо розсудливим на тлі того, як такі зірки, як Меган Фокс, Леонардо Ді Капріо і Кардаш'яни, намагаються захистити свою репутацію.

Музична індустрія приголомшена арештом P.Diddy , який зіштовхнувся з низкою серйозних звинувачень, починаючи від сексуального рекету і закінчуючи торгівлею людьми. Здається, що багато зірок вищого рівня виявилися залучені в скандал через свою участь у цих заходах.

Кіану Рівз

Кіану Рівз завжди вважався одним з найбільш безпроблемних знаменитостей Голлівуду. Незважаючи на пік своєї кар'єри в 90-х, він здебільшого тримався осторонь від Дідді та його оточення, що допомогло йому уникнути багатьох скандалів, які тепер переслідують інших.

Відомий своєю активною благодійною діяльністю, Рівз демонструє цілком протилежний підхід до того, як він розпоряджається своїм багатством, у порівнянні з тим, як Дідді використовував свої фінанси.

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

Роберт Дауні-молодший

Хоча Роберт Дауні-молодший був знайомий з Дідді і їх неодноразово бачили разом, актор майже не відвідував його вечірки, незважаючи на перебування в тих самих колах, що й репер.

Відомий за роллю в "Залізній людині", Дауні тримався осторонь заходів Freak Off, що, вочевидь, сприяло його здоровішому способу життя в останні роки. Однак важко сказати, хто з акторів остаточно уникнув проблем, оскільки розслідування триває, а федеральні агенти продовжують розкривати все більше деталей про злочини Дідді.

Роберт Дауні-молодший (фото: Вікіпедія)

Том Круз

Том Круз також не був помічений серед учасників вечірок, організованих Дідді, і переважно уникав компанії, яку той збирав навколо себе. Така дистанція тепер виглядає ще більш обґрунтованою.

Однак, сам Круз не раз опинявся під пильним поглядом через людей, з якими підтримує стосунки. Варто відзначити, що є багато публічної інформації про природу їхніх стосунків, але можна впевнено сказати, що актор тримався подалі від заходів Freak Offs, організованих Дідді.

Том Круз (фото: Вікіпедія)

Емінем

Емінем і Дідді вже давно мали напружене суперництво. Незрозуміло, що саме стало причиною їхньої ворожнечі, проте перший завжди чітко висловлював свою думку про продюсера.

Можливо, репер був добре обізнаний про те, що відбувалося на вечірках Дідді, навіть якщо сам там не був присутній.

Він неодноразово включав у свої тексти натяки на неналежну поведінку Дідді, і тільки тепер ці згадки починають виглядати як попередження про серйозніші проблеми, які могли залишитися непоміченими раніше.

Емінем (фото: Вікіпедія)

Ice Cube

Практично кожен, хто мав значний вплив у музичній індустрії, рано чи пізно опинявся в компанії Дідді. Проте деякі артисти, репери та знаменитості свідомо уникали його та його скандальної поведінки.

Окрім Емінема, одним із перших, хто дистанціювався від Дідді, був Айс К'юб, який жодного разу не з'являвся на його вечірках. Сам репер відкрито заявляв, що ніколи не брав участі в подібних заходах, організованих Дідді.

Ice Cube​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

50 Cent

50 Cent був одним із небагатьох реперів, які залишалися на правильному шляху в музичній індустрії. Як і його колега Емінем, яким він захоплювався і на якого рівнявся, у 50 Cent було тривале протистояння з Дідді, що фактично виключало його з можливості відвідувати його вечірки.

Якщо припустити існування чорного списку, можна з впевненістю сказати, що поряд з Емінемом, 50 Cent теж був би серед перших у цьому списку.

50 Cent (фото: instagram.com/50cent​​​​​​​)

Гаррі Стайлз

Гаррі Стайлз також є відомим ім'ям у музичній індустрії, який міг би вплинути на ситуацію, якби вирішив співпрацювати з Дідді. Існують чутки щодо можливих зв'язків співака з репером, проте жодних підтверджень про те, що між ними була навіть дружба, немає, не кажучи вже про присутність Стайлза на його вечірках.

Гаррі Стайлз​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)