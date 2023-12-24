Сколько лет фильмам "Гарри Поттер", "Такси", "Один дома" и другим: цифры вас ошарашат

Некоторые фильмы можно просматривать несколько раз и от этого они становятся не менее интересными. Такие киноленты, как "Один дома", "Гарри Поттер", "Такси" и другие, как будто не выходят из моды. Но вы будете удивлены, когда узнаете, сколько им уже лет.

Когда вышла первая часть "Гарри Поттера" и сколько лет прошло с премьеры "Один дома", рассказывает РБК-Украина.

"Гарри Поттер"

Первая часть легендарной истории о мальчике-волшебнике, вышедшей под названием "Гарри Поттер и философский камень", уже "праздновала" 20-летие. Фильм презентовали 16 ноября 2001 года. Но даже сейчас он остается популярным и мало кого оставляет равнодушным.

"Гарфилд"

Забавной истории о коте, обожающем лазанью, в следующем году исполнится 20 лет. Фильм был презентован 11 июня 2004 года. Впрочем, франшиза не потеряла просмотра даже сейчас.

"Один дома"

Вы будете сильно удивлены, когда узнаете, сколько лет "Один дома". Первая часть истории о мальчике Кевине, постоянно попадающем в приключения на Рождество, вышла 10 ноября 1990 года. Фильму уже 33 года, но даже сейчас просмотр киноленты на зимние праздники для многих неизменной традиции.

"Такси"

Известная комедия вышла 8 апреля 1998 года. Судя по всему, период с 90-х по 2010-е годы был наиболее продуктивным для кинематографа. Ведь именно тогда вышло больше культовых кинолент, таких как история о таксисте, который развозит пиццу и постоянно попадает в приключения.

"Властелин колец: Братство перстня"

Конечно, трудно представить подборку культовых фильмов без первой части трилогии о Властелине колец. Мир увидел историю о Фродо и Гендальфе 19 декабря 2001 года. Мало кто не слышал об этой ленте, и это не просто так. Ее точно стоит увидеть или пересмотреть снова.