Сколько раз за жизнь человек может влюбиться по-настоящему: ответ психологов

Существует популярная теория о том, что человек может влюбиться по-настоящему только три раза в жизни. Обычно это первая любовь, потом - взрослая и третье чувство - зрелое. Но научного подтверждения этой теории нет, а реальность доказывает, что "любовей" может быть одна или даже десяток за всю жизнь.

Сколько же человек на самом деле может влюбиться за свою жизнь - читайте в материале ниже.

Каждый раз - как в первый

На самом деле, каждый человек потенциально может полюбить различное количество раз в жизни. И эта способность зависит от его личностных особенностей и функционирования психики, и что самое важное - от умения любить.

Чувства и эмоции сохраняются в нашей памяти так же, как и любая другая информация. Если начать вспоминать опыт своей любви или думать о другом человеке, когда он не рядом, то есть изменения в телесных ощущениях, эмоциональном состоянии, мыслях - это и есть любовь. Поэтому настоящие чувства не совсем вызываются другим человеком, большую роль в этом играет наш мозг.

А у него есть забавная особенность - он способен романтическую любовь переживать каждый раз, как будто впервые. При этом каждая новая влюбленность будет от других отличаться не силой чувства, а индивидуальными изменениями, которые происходят в человеке со временем - в его картине мира, представлениях об отношениях, о других людях, о себе.

Представление о любви меняется с течением времени и во многом зависит это от социума, в котором мы находимся. Чувство любви связано с биологическими факторами - работой нейромедиаторов, а еще с социальными - представлением о любви, об устройстве семьи и отношений, моральными принципами.

Стандартов не существует

Британские ученые много лет назад провели интересный эксперимент - они пригласили 3000 добровольцев обоих полов и провели анкетирование. Опросы показали, что все участники в среднем создавали пару 5 раз в жизни, но по-настоящему любили только трижды. И только последнее чувство, по их мнению, было глубоким, искренним и настоящим.

Но на самом деле стандарта не существует. Кому-то везет практически сразу - пара создается в юные годы и живет в любви по 30-50-70 лет. А кто-то ищет "своего" человека очень долго и в процессе успевает пережить несколько браков, отношений и череду разных влюбленностей.

Первая любовь обычно яркая и запоминающаяся - ее помнят почти все люди на планете. Она оказывает самое сильное влияние на дальнейшую жизнь человека, так как учит управлять эмоциями, выражать чувства, проявлять заботу, сопереживание, соблюдать границы другого человека и обнаружить свои собственные.

Так как обычно такая любовь проявляется в подростковом возрасте, к этим чувствам добавляются еще и гормоны, которые пробуждают сексуальные ощущения. Юные люди возлагают на эту любовь все свои ожидания, потребности и мечты. Но суровая реальность показывает, что сохранить эти чувства удается только одной паре из 10 - в среднем.

Вторая любовь - попытки залечить разбитое сердце, избавиться от одиночества. И порой такие отношения эгоистичны. И часто они также заканчиваются неудачей. Тут срабатывает много факторов: прошлый опыт, отсутствие доверчивости и открытости юности, накопленные эмоции, желание смягчить боль, избавиться от одиночества.

Кстати, таких попыток может быть несколько и каждая - новый этап формирования личности. Если человек над собой не работает, он каждый раз совершает одну и ту же ошибку, тянет старый скелет из шкафа в новые отношения и не может достигнуть счастья.

Третья любовь - взрослое и уже зрелое чувство. Когда человек снимает розовые очки и начинает видеть перед собой реального другого человека. В такие отношения идут не для того, чтобы раны залечить или избавиться от одиночества, в них приходят психологически взрослыми и здоровыми.

Обычно такие партнеры не играют в игры, не используют маски, не подгоняют партнера под свои ожидания, не растворяются друг в друге, они умеют говорить друг с другом, считаться с чужими ценностями и чувствами, умеют конфликтовать и мириться, слушать и слышать. Такие чувства могут длиться много лет. И именно потому, что это чувство осознанное и взрослое - люди склонны его считать самым сильным в своей жизни.

Психологи подчеркивают, что даже все эти три этапа некоторые пары могут пройти с одним и тем же партнером - от первой влюбленности до зрелого чувства. А некоторые застревают на втором этапе и проходят его снова, с другим человеком, так как ошибки проработаны не были.

Так сколько же раз может влюбиться человек?

На самом деле, чувство любви не имеет ограничений. Если человек способен испытывать это чувство, то он может полюбить искренне и сильно не одного, не трех, и даже не пятерых людей. А столько, сколько встретит в своей жизни людей, которые ему будут подходить по разным параметрам.

Бывает так, что человек теряет того, кого считал любовью своей жизни - изменились обстоятельства или трагический случай. И кажется, что еще одну любовь встретить невозможно. Но проходит некоторое время, боль притупляется и место для еще одного человека снова появляется. И это чувство тоже может стать сильным и настоящим.