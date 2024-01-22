Скільки разів протягом дня потрібно обійматися та як це впливає на здоров'я

Як обійми впливають на здоров'я

Ми обіймаємо інших людей, коли схвильовані, щасливі, сумні або намагаємося втішити. Як виявляється, обійми роблять нас здоровішими та щасливішими.

За словами експертів, результати дослідження вчених Університету Карнегі-Меллона, Піттсбург, Пенсільванія, свідчать про те, що ті, хто обіймає, та ті, кого занурюють в обійми, рідше хворіють.

Також із самого народження дитини обійми чи дотики покращують її сон. Крім того, обійми вивільняють окситоцин (його ще називають "гормоном обіймів" та "гормоном кохання"), а це поліпшує самопочуття й навіть здатне зменшити больові відчуття.

До того ж обійми допомагають знизити рівень стресу, рівень кров’яного тиску, а отже, зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Фахівці кажуть, що дотики інших людей допомагають впоратися зі стресом. Однак коли дотики викликають дискомфорт або не вважаються безпечними (як під час пандемії COVID-19), жести самодотику, такі як прикладання руки до серця, можуть стати альтернативним способом.

Окрім того, обійми здатні посилювати сексуальне бажання. Вивільняється дофамін, що стимулює мозок шукати задоволення.

Скільки разів потрібно обійматися

Експерти кажуть, що обійми потрібні щоденно. Американський сімейний психолог Вірджинія Сатір розповіла, що для виживання людині потрібно обійматися 4 рази на день, для підтримки - 8 разів, для зростання - 12.

Як обійми можуть нашкодити

Обійми приносять не лише користь, а й можуть зашкодити, оскільки існує низка захворювань, які передаються контактним шляхом, зокрема, через брудні руки.

Тому важливо мити руки з милом і водою. Якщо такої можливості немає, скористайтесь спиртовмісним антисептиком для рук. Антисептик може знищити не всі патогенні організми, наприклад його "не боїться" збудник Clostridium difficile, що викликає псевдомембранозний коліт.

Не забувайте також, що руки потрібно мити перед прийомом їжі, після відвідування туалету та після приходу з вулиці.

Подбайте про те, щоб під час миття рук мило вкривало всі поверхні кистей, приділяйте особливу увагу проміжками між пальцям.